Nach G-Flip-Trennung ist Chrishell Stause völlig am Boden

Nach dem Liebes-Aus mit G Flip ist Chrishell Stause (45) offenbar völlig am Ende. Erst im Oktober war öffentlich geworden, dass der Realitystar und der australische Musikstar nach vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Nun hat ein Insider gegenüber Daily Mail beschrieben, wie sehr Chrishell unter dem Ende der Beziehung leidet: "Sie ist wegen der Trennung völlig fertig, sie isst und schläft kaum und weint viel." Der Liebeskummer mache sie regelrecht krank. Wie groß ihr Schmerz ist, hatte die Schauspielerin vor wenigen Tagen selbst in einem emotionalen Instagram-Video gezeigt. Unter Tränen machte sie darin deutlich, dass sie G Flip noch immer liebt. Besonders quälend sei für Chrishell laut der Quelle die Angst, dass G Flip schon Gefühle für eine andere Frau entwickelt haben könnte. Einen Beweis dafür gebe es allerdings nicht.

Angeblich soll Chrishell fürchten, durch eine jüngere Frau ersetzt worden zu sein. Der Insider stellte hierzu klar: G Flip habe weder einen Seitensprung zugegeben noch bestätigt, neu verliebt zu sein. Chrishell sei lediglich informiert worden, dass die Beziehung vorbei sei. Die Partnerschaft soll zuvor auch durch die große Distanz belastet gewesen sein. Während der Musikstar überwiegend in Australien lebt, ist Chrishell in Los Angeles zu Hause. Dazwischen liegen 18 Stunden Zeitunterschied. In den vergangenen Monaten habe die Schauspielerin dann das Gefühl gehabt, G Flip sei mit den Gedanken nicht mehr ganz bei der Beziehung gewesen. Als Gründe nennt die Quelle Anrufe, die zeitweise unbeantwortet blieben, und Aufenthalte, die für die 45-Jährige nicht nachvollziehbar waren. Öffentlich zeigte sie sich zuletzt häufig allein, etwa im März bei der Time-Women-of-the-Year-Gala und kürzlich bei einer Party in West Hollywood. G Flip war in diesen Fällen beruflich in Australien.

Chrishell und G Flip waren rund vier Jahre ein Paar. Laut Daily Mail führten die beiden eine Ehe, die jedoch nicht rechtsgültig war. Neben der räumlichen Entfernung soll nach Angaben der Quelle auch der Altersunterschied eine Rolle gespielt haben: Chrishell ist 45 Jahre alt, G Flip zwölf Jahre jünger. Dem Bericht zufolge machen vor allem die bevorstehenden Feiertage der Reality-TV-Darstellerin Angst. Sie fürchte, diese Zeit allein zu verbringen, während G Flip womöglich schon mit einer neuen Partnerin auftritt. Trotz allem versucht Chrishell, in ihrem Instagram-Video nach vorne zu schauen. "Ich werde heilen, und alles wird gut werden", versprach sie ihrer Community zuversichtlich. Zudem hofft sie, dass die schmerzhafte Erfahrung am Ende auch etwas Gutes mit sich bringt: "Ich bin mir sicher, dass man wie immer mit der Zeit die Lektionen erhält, die man erhalten soll."

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei den Las Culturistas Culture Awards in Los Angeles, Mai 2026

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Getty Images Kylie Minogue und G Flip vor dem AFL-Grand-Final im Melbourne Cricket Ground, September 2026

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Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip, Februar 2026