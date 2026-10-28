Familienzwist hält an: Brooklyn Beckham schwärmt von Elton

Brooklyn Peltz-Beckham (27) schwärmt öffentlich von seinem Patem Elton John (79). Am vergangenen Wochenende reiste der 27-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) nach Venedig, um den 64. Geburtstag von Eltons Ehemann David Furnish (64) zu feiern. Im Anschluss veröffentlichte Brooklyn auf Instagram mehrere Fotos des Kurztrips und widmete den beiden Gastgebern emotionale Zeilen. "Was für ein unvergessliches Wochenende, an dem wir dich gefeiert haben, @davidfurnish. Ich bin so glücklich, euch beide als meine Paten zu haben. Vielen, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften, @airellesvenice. Ich liebe euch so, so sehr", schrieb er. Die öffentliche Liebeserklärung erfolgt vor dem Hintergrund des anhaltenden Familienkonflikts: Zu seinen Eltern David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) soll Brooklyn nach wie vor ein angespanntes Verhältnis haben. Der ehemalige Fußballer und die Designerin waren bei der Geburtstagsfeier nicht dabei.

Auch David Furnish reagierte auf die liebevollen Worte von Brooklyn. Unter dessen Instagram-Beitrag schrieb das Geburtstagskind: "Vielen Dank, dass ihr mit uns gefeiert habt! Wir lieben dich und Nicola so sehr!!" Bei den Feierlichkeiten wurde den Gästen ein luxuriöses Programm geboten. Sie übernachteten im neu eröffneten Fünfsternehotel Airelles Palladio Venice auf der Insel Giudecca. Laut dem Ok! Magazin kostet eine Übernachtung dort je nach Zimmer rund 1.350 bis 2.000 Euro. Einen besonders persönlichen Augenblick bescherte Elton seinem Ehemann mit einem Auftritt am Klavier: Vor den anwesenden Gästen sang der Musiker ein Ständchen für David. Auch dieser griff im Laufe des Abends selbst zum Mikrofon. Doch nicht nur die Feier stand für Brooklyn und Nicola auf dem Programm. Das Ehepaar genoss außerdem den luxuriösen Spa-Bereich, machte eine romantische Gondelfahrt und wurde in der Kirche Le Zitelle bei einem Kuss fotografiert.

Schon seit vielen Jahren verbindet Brooklyn und Nicola eine enge Freundschaft zu Elton und David. Bereits im vergangenen Sommer verbrachten die Eheleute gemeinsam mit ihnen in Südfrankreich. Elton begleitet sein Patenkind sogar schon seit dessen frühester Kindheit und trat einst bei Brooklyns Taufe auf. Das Verhältnis zu seinen eigenen Eltern scheint dagegen deutlich schwieriger zu sein. Wie die Daily Mail berichtet, wurden Brooklyn und Nicola zuletzt an Weihnachten 2024 zusammen mit David Beckham und Victoria fotografiert. Mittlerweile soll es zwischen ihnen keine bedeutungsvolle Kommunikation mehr geben. Im Januar 2026 widersprach Brooklyn zudem öffentlich der Behauptung, Nicola würde seine Entscheidungen kontrollieren. In einem von Ok! verbreiteten Statement stellte er klar: "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein."

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Getty Images Brooklyn Beckham beim Panel "From Passion to Product" im Rahmen des Tribeca Festival 2026 in New York

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Instagram / brooklynpeltzbeckham David Furnish feiert Geburtstag

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz Beckham küssen sich