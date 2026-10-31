Brooklyn Beckham feiert seine Liebe und stichelt gegen Hater

Brooklyn Peltz-Beckham (27) hat eine klare Botschaft an alle, die seine Ehe mit Nicola Peltz-Beckham (31) kritisch sehen: Ihre Meinung ist ihm schlicht egal. Auf Instagram veröffentlichte das Model ein Foto, auf dem Nicola überrascht in die Kamera blickt. Dazu schrieb er: "Ja, ich bin besessen von meiner Frau. Nur her mit den Kommentaren, es ist mir egal. Sie ist perfekt." Ein rotes Herz und ein ausgestreckter Mittelfinger als Emojis machten die Ansage unmissverständlich. Anlass war ein besonderes Datum: Am Donnerstag feierten der Sohn von David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) und die Schauspielerin den siebten Jahrestag ihrer Beziehung. Bei dem einen Post blieb es nicht, denn das Paar überschüttete sich im Netz mit mehreren öffentlichen Liebesbekundungen.

Neben der Spitze gegen die Hater teilte Brooklyn auch ein gemeinsames Spiegelselfie, auf dem sich die beiden mit passenden Sonnenbrillen aneinanderlehnen. Nicola hält dabei eine große rote Chanel-Tasche. Dazu schrieb er: "Meine wunderschöne Nicola, du bedeutest mir einfach alles. Du bist meine ganze Welt, meine beste Freundin und der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich habe so ein Glück, dass ich dich lieben und für immer an deiner Seite sein darf. Ich liebe dich mehr, als Worte es jemals ausdrücken könnten." Nicola reagierte umgehend in den Kommentaren: "Ich liebe dich mehr als nur über alles!! Für immer und ewig mein!!" Auch in ihrem eigenen Jubiläumspost bezeichnete sie Brooklyn als ihre große Liebe, ihren besten Freund und ihr Ein und Alles. Besonders erwähnte sie seine Liebesbriefe, den Kaffee am Morgen und die gemeinsame Zeit mit den Hunden. Glückwünsche kamen unter anderem von David Furnish (64): "Alles, alles Gute zum Jahrestag an das reizendste Paar. Ihr seid so wunderschön zusammen."

Brooklyn und Nicola heirateten im April 2022 in Palm Beach, Florida. Ihren Hochzeitstag feiern sie heute nicht mehr öffentlich. Schon damals musste das Paar viel Kritik einstecken: Boulevardmedien spekulierten jahrelang über angebliche Vorbehalte der Beckhams gegen die Beziehung, und Nicola wurde häufig als Schuldige dargestellt. Anfang 2026 wehrte sich Brooklyn öffentlich. Seine Eltern hätten "endlos versucht", seine Beziehung zu ruinieren. Victoria habe außerdem Nicolas Brautkleid kurz vor der Hochzeit abgesagt und seinen ersten Tanz "gekapert". Nicola trug damals Couture von Valentino (†93) und erklärte, dahinter hätten praktische Gründe gestanden. Wichtiger ist dem Paar heute das Eheversprechen vom August 2025. Nicolas Familie war dabei, von den Beckhams erschien niemand, weder David und Victoria noch Brooklyns Geschwister.

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Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz auf dem Deauville American Film Festival 2026 in Deauville, Frankreich

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham bei einem Fotoshooting

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham