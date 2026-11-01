Coachella 2027 holt wohl Dua Lipa, SZA und Tame Impala ran

Musikfans dürfen sich im kommenden Frühjahr möglicherweise auf ein hochkarätiges Programm freuen: Dua Lipa (31), SZA (36) und Tame Impala sollen beim Coachella 2027 auftreten. Laut TMZ stehen die drei Acts kurz davor, ihre Teilnahme an dem bekannten Festival offiziell zu verkünden. Das Portal beruft sich auf Quellen, die unmittelbar mit den Planungen vertraut sein sollen. Eine Bestätigung der Veranstalter steht allerdings noch aus. Die Termine sind dagegen bereits bekannt: Auch im nächsten Jahr steigt das Festival an zwei Wochenenden in Indio im US-Bundesstaat Kalifornien. Los geht es vom 9. bis 11. April 2027, bevor vom 16. bis 18. April 2027 das zweite Wochenende folgt. Treffen die Berichte zu, wären die Sängerinnen und die australische Band somit jeweils zweimal in der kalifornischen Wüste zu erleben.

Offenbar konnten die Organisatoren jedoch nicht alle gewünschten Künstler gewinnen. TMZ zufolge fragten die Verantwortlichen auch bei BTS und Rage Against the Machine an. Sowohl die südkoreanische Boyband als auch die US-Rockband sollen eine Teilnahme abgelehnt haben. Ihre Fans müssten damit wohl auf einen Coachella-Auftritt im kommenden April verzichten. Welche weiteren Acts neben Dua, SZA und Tame Impala vorgesehen sind, ist bislang offen. Nach Angaben von TMZ soll das komplette Line-up aber schon bald veröffentlicht werden. Dann wird sich zeigen, wer an den beiden Wochenenden außerdem auftritt und ob sich die bisherigen Informationen über die drei Topacts bestätigen.

Bereits in diesem Jahr lockte das Coachella zahlreiche Stars nach Kalifornien. Zu den großen Namen der Ausgabe 2026 zählten Justin Bieber (32), Sabrina Carpenter (27) und Karol G (35). Auch die Girlgroup Katseye gehörte zu den Acts, die in Indio auftraten. Damit bot das Festival eine Mischung aus Pop, Latin-Musik und neuen Gruppen. Mit Dua, SZA und Tame Impala würden 2027 erneut zwei Solokünstlerinnen und ein Musikprojekt zum Programm gehören. Während Dua vor allem Pop singt, liegt SZAs musikalischer Schwerpunkt im R&B. Hinter Tame Impala steht der australische Musiker Kevin Parker, dessen Projekt psychedelischen Rock und Pop verbindet. Offiziell bestätigt haben die Veranstalter die drei Acts bislang jedoch nicht.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dua Lipa und SZA

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Getty Images Kevin Parker von Tame Impala tritt am 10. März 2020 im Forum in Inglewood, Kalifornien, auf

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Instagram / lilbieber Justin Bieber auf der Coachella-Bühne, 2026