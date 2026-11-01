Nach 18 Jahren: Vanessa Hudgens kehrt ins Tonstudio zurück

Vanessa Hudgens (37) steht wieder am Mikrofon – und sorgt damit für jede Menge Spekulationen. Die Schauspielerin und Sängerin meldete sich auf Instagram mit Eindrücken aus einem Tonstudio bei ihren Fans. Auf den Aufnahmen ist sie lächelnd hinter einem Mikrofon in einer Aufnahmekabine zu sehen, ein weiterer Clip zeigt sie, wie sie ausgelassen zu Musik tanzt. Was genau dort entsteht und ob tatsächlich neue eigene Songs in Arbeit sind, verriet sie allerdings nicht. Stattdessen heizte Vanessa die Neugier ihrer Community mit einer kurzen Zeile zu dem Beitrag an: "Würdet ihr das nicht gerne wissen...." Damit deutet Vanessa erstmals seit langer Zeit wieder musikalischen Nachschub an. Ihr zweites und bislang letztes Soloalbum "Identified" erschien 2008 – rund 18 Jahre vor ihrem aktuellen Post. Ob sie nun tatsächlich an neuen eigenen Songs arbeitet, bestätigte sie bislang jedoch nicht.

Ob am Ende eine einzelne Single, ein komplettes Album oder ein ganz anderes musikalisches Projekt dabei herauskommt, ließ sie damit komplett offen. Ganz verschwunden war ihre Stimme in den vergangenen Jahren allerdings nicht. Zuletzt war sie 2021 auf dem Soundtrack der Musicalverfilmung "Tick, Tick... Boom!" mit Liedern von Jonathan Larson zu hören. Abseits von Film- und Musicalprojekten arbeitete Vanessa zuvor mit anderen Künstlern zusammen: 2018 wirkte Vanessa an dem Song "Lay with Me" von Phantoms mit. Ein Jahr zuvor hatte sie gemeinsam mit Shawn Hook die Single "Reminding Me" veröffentlicht. Eine dauerhafte Rückkehr als Solosängerin folgte daraus damals jedoch nicht. Ob die aktuelle Studiosession diesmal den Beginn eines größeren Musikprojekts markiert, ließ Vanessa weiterhin unbeantwortet.

Ihre eigene Musikkarriere startete die US-Amerikanerin bereits in jungen Jahren. Im September 2006 und damit vor rund 20 Jahren erschien ihr Debütalbum "V", aus dem unter anderem die Singles "Come Back to Me" und "Say OK" ausgekoppelt wurden. Zwei Jahre später folgte mit "Identified" ihr zweites und bis heute letztes Soloalbum. Darauf befindet sich auch die Single "Sneakernight". Danach rückte die Musik in den Hintergrund, während Vanessa vor der Kamera stand. Die neuen Bilder am Mikrofon erinnern nun an jene Phase ihrer Karriere, in der Schauspiel und eigene Popmusik parallel eine große Rolle spielten. Wann sie das Geheimnis um die Aufnahme lüftet und ob das Material veröffentlicht wird, gab Vanessa nicht bekannt. Vanessa wurde 2025 erneut Mama.

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Ethan Miller / Getty Images Vanessa Hudgens bei den Billboard Music Awards 2017

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens ist zum zweiten Mal Mama geworden