Krebs im dritten Stadium: Miley Cyrus erfüllt Fan-Wunsch

Miley Cyrus (33) hat einem Fan einen Herzenswunsch erfüllt, der unter die Haut geht. Bei Cash Jacobs wurde Brustkrebs im dritten Stadium festgestellt. Weil im Zuge ihrer Chemotherapie der Haarausfall bevorstand, fasste sie einen besonderen Plan: Ausgerechnet ihr Idol sollte ihr vorher den Kopf rasieren. Mit einem Aufruf in den sozialen Medien versuchte Cash, die Sängerin auf sich und ihr Anliegen aufmerksam zu machen – und tatsächlich meldete sich Mileys Team bei ihr. Wahr wurde der Wunsch dann nach Mileys Konzert am 18. Oktober in Los Angeles.

Bei einem emotionalen Treffen hinter der Bühne griff Miley persönlich zum Rasierer und befreite Cash vor laufender Kamera von ihren Haaren. Auf TikTok teilte Cash am Mittwoch Videos der Begegnung. Darin vergewissert sich Miley zunächst: "Machen wir das wirklich?" Anschließend scherzt die Musikerin: "Ich habe mir schon einmal den Kopf rasiert." Während sie ihrem Fan vor einem Spiegel die Haare abnimmt, spricht sie ihr Mut zu: "Du kannst gleichzeitig sanft und stark sein."

Wie belastend die vergangenen Wochen für Cash waren, schildert sie selbst. Die Diagnose, das Einsetzen eines Ports in ihre Brust und der Start der Chemotherapie seien bereits schwer genug gewesen. Dazu sei die Furcht vor den bevorstehenden Nebenwirkungen gekommen. Mileys Musik habe ihr in dieser schwierigen Lebensphase immer wieder Halt gegeben – deshalb der Versuch, über ein Video auf Social Media die Aufmerksamkeit des ehemaligen Disney-Stars und seines Teams zu bekommen. Im Netz bezeichnete Cash das Treffen im Anschluss als einmalige Gelegenheit und wahr gewordenen Wunsch.

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