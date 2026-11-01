Abnahme: Martina Reuter will Victoria's-Secret-Engel werden

Nach ihrem deutlichen Gewichtsverlust und ersten Erfahrungen im Bodybuilding hat Martina Reuter (46) bereits ein neues ehrgeiziges Ziel vor Augen: 2027 möchte die Moderatorin bei der Victoria's Secret- Fashionshow über den Laufsteg schreiten. Um ihrem Traum von einer internationalen Modelkarriere näherzukommen, sorgte sie nun mit einem auffälligen Dessous-Shooting in New York für Aufmerksamkeit, wie Focus online berichtet. Ausgestattet mit großen Engelsflügeln posierte die 1,83 Meter große Österreicherin mitten in Manhattan. Die Bilder erinnern dabei an die bekannten Kampagnen von Victoria's Secret. Mit der Aktion möchte Martina zeigen, dass Träume kein Ablaufdatum haben. Ob aus der auffälligen Inszenierung tatsächlich ein Engagement für die berühmte Modenschau entsteht, bleibt allerdings abzuwarten.

An Selbstbewusstsein fehlt es Martina Reuter bei der Verfolgung ihres großen Traums jedenfalls nicht. Gegenüber dem Newsportal erklärt sie: "Körperlich habe ich mich komplett verändert. Ich fühle mich stärker, fitter und selbstbewusster als jemals zuvor. Warum sollte ich mir mit fast 47 Jahren keine großen Ziele mehr setzen? Ich will zeigen, dass Träume kein Ablaufdatum haben!" Eine Zusage von Victoria's Secret gibt es bislang jedoch nicht. Ob Martina 2027 wirklich Teil der Victoria's-Secret-Fashionshow sein wird, ist somit noch völlig offen. Trotzdem war bereits der öffentliche Auftritt in Unterwäsche und mit den auffälligen Flügeln ein besonderes Erlebnis für das Model. "Mit Engelsflügeln und Dessous mitten durch Manhattan zu laufen, war für mich fast aufregender als die Bodybuilding-Bühne! Aber ich habe es gemacht. Mut wird belohnt!", berichtet sie. Martina hat damit einen ersten auffälligen Schritt in Richtung ihres großen Traums gemacht. Ob sie 2027 tatsächlich bei der Show über den Laufsteg laufen wird, ist bislang allerdings noch offen. Eine entsprechende Zusage steht derzeit aus.

Martinas neues Selbstbewusstsein geht mit einer körperlichen Veränderung einher. Ausgehend von einem Gewicht von 125 Kilogramm verlor sie innerhalb von nur zwei Jahren fast 60 Kilogramm. Doch damit nicht genug: Anschließend stellte sie sich einer weiteren Herausforderung und wagte den Schritt auf internationale Bodybuilding-Bühnen. Wie außergewöhnlich diese Entwicklung für sie selbst ist, fasst die Moderatorin gegenüber dem Newsportal so zusammen: "Ich kann selbst kaum glauben, was gerade in meinem Leben passiert! Vor zwei Jahren hatte ich noch 125 Kilo, heute bin ich fast 60 Kilo leichter, stehe auf internationalen Bodybuilding-Bühnen und mache plötzlich ein Shooting im Victoria's-Secret-Style mitten in New York. Das ist doch einfach verrückt!" Am 11. Dezember wird Martina 47 Jahre alt. Ihr Plan für die Show im Jahr 2027 reiht sich damit in eine Serie persönlicher Neuanfänge ein. Mit ihrem Vorhaben verbindet sie vor allem die Botschaft, dass große Träume aus ihrer Sicht keine Altersgrenze haben und auch nach einer umfassenden Veränderung neue Ziele möglich sind.

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter zeigt ihre Transformation im Juli 2026

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reuter_martina_official Martina Reuter mit ihrem Team bei den NPC New England Championships in Boston, Oktober 2026

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter, Moderatorin

Wie findet ihr Martinas Engelsflügel-Aktion mitten in Manhattan? Ein starker Auftritt – so macht man auf sich aufmerksam! Mir ist das zu inszeniert – weniger wäre mehr gewesen. Ergebnis anzeigen