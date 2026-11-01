Alles straff: So teuer ist Kim Kardashians Beautybehandlung

Kim Kardashian (46) setzt vor ihrer Pressetour für "All's Fair 2" auf eine besonders kostspielige Beautybehandlung. Kurz vor ihrem Abflug nach Rom zeigte der Reality-TV-Star seinen Fans in den sozialen Medien, wie ihr Gesicht mit der nichtoperativen Methode XERF behandelt wurde. Das nadelfreie Verfahren soll die Haut straffer erscheinen lassen und ist offenbar Kims neuer Favorit: "Ich fliege heute Abend nach Rom und möchte schön straff aussehen", erklärte Kim in dem Clip. Die Prozedur sei ihre bisherige Lieblingsbehandlung, wenn es um Hautstraffung gehe. Günstig ist das Ganze allerdings nicht: Berichten zufolge werden für eine einzige Sitzung, bei der das komplette Gesicht behandelt wird, rund 2.850 Euro fällig.

Ursprünglich kommt XERF aus Südkorea. Mit moderner Radiofrequenztechnologie soll die Methode die Haut liften, ohne dass dafür ein chirurgischer Eingriff nötig ist. Für Kim liegt der große Vorteil vor allem im Verzicht auf Spritzen. "Was ich an dieser Behandlung liebe, ist, dass es keine Nadeln gibt, sie ist also absolut erträglich", betonte die Unternehmerin auf Social Media. Sie führte sichtbare Veränderungen in ihrem Gesicht auf die Anwendung zurück. Gleichzeitig erklärte sie, dass auch ihr Hairstylist mit streng zurückgezogenen Haaren für einen entsprechenden optischen Effekt sorgen könne. Ob Kim ihre Behandlung bezahlt hat, blieb offen. Ihr Beitrag war allerdings mit einem Hinweis auf eine Partnerschaft mit dem Laseranbieter Cynosure versehen.

Kim Kardashian ist mit ihrer Vorliebe für XERF nicht allein: Auch Barry Keoghan (34) lässt seine Haut mit der teuren Methode straffen. Nur wenige Tage vor Kims Termin erhielt der irische "Saltburn"-Darsteller bei Nilam Holmes bereits seine zweite Behandlung. Barry bezeichnete die Anwendung als entspannend und therapeutisch. Außerdem habe er unmittelbar danach einen Effekt auf seiner Haut bemerkt. "Ich fühle mich besser mit mir selbst; ich sehe besser aus. Ich denke, es ist wichtig, innerlich und äußerlich auf sich zu achten", erklärte der Schauspieler laut Nilam Holmes Clinics. Die Expertin verriet, dass sie sich schon seit einer Weile um die Haut des Schauspielers kümmere, etwa bei verschiedenen Filmprojekten, Kampagnen und anderen Vorhaben. Sein Vertrauen bedeute ihr viel, betonte sie. Außerdem habe sich sein Hautbild in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.

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Getty Images Kim Kardashian bei der 6. Academy Museum Gala in Los Angeles

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Imago Kim Kardashian als "CowBot"-Halloweenkostüm von Thierry Mugler, 2021

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Imago Barry Keoghan, Schauspieler