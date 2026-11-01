Heidi Klums Kids begeistern bei seltenem Halloweenauftritt

Das gab es bisher noch nicht oft zu sehen! Leni Klum (22), Johan Samuel (19) und Lou Samuel (17) sind am Samstagabend gemeinsam in New York aufgelaufen. Anlass war die traditionelle Halloweenparty ihrer Mutter Heidi Klum (53), die in diesem Jahr im Cathédrale Restaurant stattfand. Auf dem roten Teppich posierte das Geschwistertrio Seite an Seite für die Fotografen. Bei ihren Verkleidungen hatten die drei aber ganz unterschiedliche Ideen. Leni schlüpfte in die Rolle von Miss Piggy: Zu einem weißen Nachtkleid kombinierte das Model eine lilafarbene Federboa, Schweineohren und eine künstliche Schweinenase. Ihre jüngere Schwester Lou setzte ebenfalls auf die Farbe Lila, in einem entsprechenden Kostüm verwandelte sie sich jedoch in Starfire aus der Zeichentrickserie "Teen Titans". Johan ging dagegen deutlich gruseliger an die Sache heran. Er erschien mit einem schaurigen Zombiemake-up auf der Feier und sorgte damit für einen düsteren Kontrast zu den bunten Looks seiner Schwestern.

Heidi selbst begeisterte auch dieses Jahr mit einer aufwendigen Verwandlung: Das Model kam als abgetrennte Hand zu ihrer eigenen Party. Bei genauerem Hinsehen fielen dabei einige persönliche Details auf. So trug die Hand eine Nachbildung von Heidis echtem Ehering. Zudem war auf der Rückseite des Ringfingers das Tattoo mit dem Namen ihres Mannes Tom Kaulitz (37) zu sehen. Hinter der Verwandlung steckte jede Menge Arbeit, wie die Moderatorin gegenüber E! verriet: "Es hat ungefähr sechs Stunden gedauert, mich fertig zu machen, aber mein Team hat natürlich monatelang daran gearbeitet. Viele Menschen, viele Hände haben an dieser Hand gearbeitet." Bis kurz vor dem großen Abend hatte Heidi ihren Look streng geheim gehalten. Nur wenige Tage vorher gewährte sie dann aber doch einen kleinen Vorgeschmack. Sie teilte eine Detailaufnahme, auf der verschiedene Prothesenteile, Farben und Texturen sowie einige schleimige Elemente zu sehen waren.

Leni stammt aus Heidis früherer Beziehung mit dem Unternehmer Flavio Briatore (76). Johan und Lou sowie ihr Bruder Henry Samuel (21) sind hingegen aus der Ehe des Models mit dem Sänger Seal (63) hervorgegangen. Henry verwandelte sich an dem Abend in Kermit der Frosch, mit grüner Gesichtsbemalung und einer Kermit-Mütze. Bei ihren Halloweenkostümen bezieht die Vierfachmama immer wieder auch ihren Ehemann Tom mit ein. Dieses Jahr war er nicht mit dabei, er ist aktuell mit Tokio Hotel auf Tour. Dass es in diesem Jahr ziemlich drastisch werden würde, hatte die Gastgeberin bereits im September angedeutet. "Es wird sehr, sehr blutig", kündigte sie gegenüber dem Magazin People an. Außerdem stellte sie klar: "Darum geht es an Halloween. Wir setzen auf Grusel und ziehen es durch."

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ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni sowie Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024

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Getty Images Lou Samuel, Heidi Klum, Johan Samuel und Leni Klum feiern bei Heidi Klums 25. Halloweenparty in New York

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Getty Images Henry Samuel und Heidi Klum bei ihrer 25. Halloweenparty in New York