Serie: Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus ziehen zusammen

Für Elizabeth Hurley (61) und Billy Ray Cyrus (65) steht bald ein neues Kapitel an: Die Schauspielerin zieht für die Dreharbeiten zur kommenden Staffel der Serie "The 'Burbs" vorübergehend nach Los Angeles – und ihr Liebster kommt mit. Im Podcast "Off Air with Jane and Fi" bestätigte sie die Pläne ganz offen: "Ja, wir werden dort zusammenleben." Damit tauschen die beiden ihre bisherigen Lebensmittelpunkte zeitweise gegen ein gemeinsames Zuhause in Kalifornien ein. Bislang pendelt Elizabeth zwischen England und den USA, während der Countrysänger vor allem in Nashville zu Hause ist.

Komplett neu ist das Zusammenleben für die beiden allerdings nicht. Billy Ray verbringt regelmäßig Zeit in Elizabeths Landhaus in Herefordshire und hielt sich im vergangenen Jahr sogar fast den gesamten Sommer dort auf. Inzwischen hat er aber besonders das mildere Klima und die Landschaft auf dem Land schätzen gelernt. "Er liebt es. Er vergöttert es geradezu", erzählte die Schauspielerin im Podcast "Off Air with Jane and Fi" über die Begeisterung ihres Partners für ihre Heimat. Auch in diesem Sommer verbrachten die beiden wieder Zeit gemeinsam in England.

Schon drei Monate zuvor hatte Elizabeth gegenüber E! News verraten, was sie und Billy Ray trotz der Entfernung verbindet: ihre Liebe zum Landleben. "Ich lebe sehr ländlich, wo ich bin. Und das ist eine wirklich wichtige Sache in unserer Beziehung – keiner von uns möchte ständig unterwegs sein", erklärte sie damals. Statt Trubel bevorzugte das Paar ruhige Stunden zu Hause und gemeinsame Naturbeobachtungen.

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Liebespaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley bei den 59. CMA Awards in Nashville

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus an Weihnachten 2025