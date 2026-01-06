Fetter Klunker: Rachel Zoe präsentiert "Scheidungsring"

Rachel Zoe (54) macht aus ihrer Trennung ein funkelndes Statement. Die Designerin präsentiert auf Instagram stolz ihren neuen Diamant-"Scheidungsring", den sie sich nach der Trennung von Rodger Berman anfertigen ließ. Entstanden ist das Einzelstück Monate nach ihrem Scheidungsantrag im Sommer 2024, über den die beiden nach 26 gemeinsamen Ehejahren endgültig getrennte Wege gehen. Gefertigt wurde der Ring vom New Yorker Label Ring Concierge, das das Video des auffälligen Schmuckstücks auf seinem Account teilte.

Bei dem sogenannten "Divorce Ring" wird der Verlobungs- oder Ehering in seine Einzelteile zerlegt, um neue Schmuckstücke daraus zu fertigen. Der Trend des Scheidungsrings hat sich in Hollywood längst durchgesetzt: Brooks Nader (28) gönnte sich nach dem Liebes-Aus einen neunkarätigen Ring aus ihrem früheren Verlobungsstein. Emily Ratajkowski (34) zeigte 2024, wie sie aus ihrem Moi-et-Toi-Verlobungsring gleich zwei neue Klunker kreiert hat.

Rachel und Rodger lernten sich als Studenten an der George Washington University kennen und heirateten 1998. Ihr erstes Kind Skyler kam 2011 zur Welt, Sohn Kaius folgte 2013. Im Juni 2024 reichte Rachel schließlich die Scheidung ein – eine längst überfällige Entscheidung, wie sie selbst kürzlich verriet. "Im Nachhinein betrachtet, hätte ich 100 Prozent früher gehen sollen", betonte sie gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Zoe, Designerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rachelzoe Rachel Zoes neuer Scheidungsring

Anzeige Anzeige

Imago Rachel Zoe und Rodger Berman im Dezember 2022