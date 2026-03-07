Rachel Zoes Söhne finden Haus ohne Ex Rodger "friedlicher"

Rachel Zoe (54) hat sich bei The Real Housewives of Beverly Hills offen mit ihren beiden Söhnen Skyler und Kaius über das vergangene Jahr nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Rodger Berman unterhalten. In der Folge, die am 5. März ausgestrahlt wurde, fragte die 54-Jährige die beiden Jungen, wie sich ihr Leben ohne ihren Vater anfühle und ob es jetzt besser, schlechter oder einfach anders sei als zuvor. Skyler antwortete daraufhin, dass es "gleich, aber trotzdem anders" sei. Sein jüngerer Bruder Kaius wurde jedoch deutlicher und erklärte, dass sein Vater ohnehin nicht oft zu Hause gewesen sei. "Aber jetzt ist er komplett weg. Es gibt nicht wirklich eine Spur von ihm", sagte der 12-Jährige. Als Rachel ihre Söhne fragte, ob sich die "Energie" im Haus ohne Rodger verändert habe, antwortete Kaius: "Ja, es fühlt sich ein bisschen friedlicher an."

Im Einzelinterview erklärte die Designerin, dass Kaius ihr gegenüber bereits zuvor gesagt habe, er sei wütend auf sie gewesen, weil sie zugelassen habe, so behandelt zu werden. "Das bedeutet, dass ich nicht gut vorlebe, wie Liebe, Ehe und Beziehungen aussehen oder sich anfühlen sollten", sagte Rachel. Vor allem gehe es darum, wie man mit jemandem sprechen sollte, den man liebt. Das Gespräch mit den Jungs fand statt, nachdem Rachel im Juli 2025 die Scheidung eingereicht hatte – zu dem Zeitpunkt waren die beiden im Camp gewesen und hatten die Nachricht dort nicht mitbekommen.

Rachel und Rodger waren 26 Jahre lang verheiratet, bevor sie im September 2024 ihre Trennung bekannt gaben. Während des Gesprächs brachte Rachel auch zur Sprache, dass Rodger seine neue Freundin den Jungs vorgestellt hatte, bevor sie ins Camp fuhren. "Ich wusste nichts davon, denn ich hätte das offensichtlich nicht erlaubt", erklärte die Reality-TV-Darstellerin. Kaius erzählte, dass Rodger die Frau als seine "Freundin" vorgestellt habe, wobei ihm klar gewesen sei, dass sie "die Person" sei. Skyler sagte, es sei ihm ziemlich egal gewesen. Im Einzelinterview verriet Rachel, dass die Jungs die Freundin ihres Ex-Mannes weder kennenlernen noch in ihrer Nähe sein wollen.

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman mit ihren Kindern im März 2024

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman im Oktober 2022

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman im Mai 2018