Hans Sigl spricht über den Kontaktabbruch zu seinen Eltern

Hans Sigl (57) spricht offen über eine schwierige Entscheidung in seinem Familienleben: Der Schauspieler beendete bereits vor Jahren den Kontakt zu seinen Eltern. Diesen Schritt habe der 57-Jährige damals gebraucht, um das vertraute familiäre Gefüge hinter sich zu lassen und seinen eigenen Lebensweg einzuschlagen. Im Gespräch mit dem Stern betont der Der Bergdoktor-Darsteller allerdings, dass er dabei bewusst nicht von einem Bruch spricht: "Ich habe nicht mit ihnen gebrochen, sondern mich von ihnen verabschiedet. Zu einer Zeit, in der das notwendig war, weil ich gemerkt habe: Ich muss meinen Weg anders gehen und aus diesem System aussteigen", erklärt Hans. Inzwischen sind sowohl seine Mutter als auch sein Vater verstorben. Verbitterung empfindet der TV-Star heute trotzdem nicht. Wenn er an seine Eltern zurückdenkt, verspüre er ein "großes, warmes Gefühl", verrät er dem Magazin.

Wer sich von Menschen distanziert, die einem nicht guttun, macht aus Sicht des TV-Lieblings nichts falsch. "Wenn jemandem eine Beziehung nicht guttut, kann und darf man sich davon lösen", stellte er gegenüber dem Stern klar. Bei einem solchen Abschied komme es für ihn jedoch darauf an, sich nicht von Ärger leiten zu lassen. Wichtig sei, "nicht im Zorn zu gehen, sondern versöhnt sagen zu können: Das ist nicht gut für dich und nicht gut für mich". Die Verantwortung für die Gefühle des anderen könne man bei einer solchen Entscheidung nicht übernehmen. Auch das Bild einer vollkommen harmonischen Familie, das besonders rund um Weihnachten häufig vermittelt wird, sieht der Schauspieler nicht als allgemeingültigen Maßstab: "Jeder hat seine eigene Vorstellung von Familienharmonie. Dieses Bild einer Familie gilt es immer wieder zu hinterfragen", findet er. Die "heile Familie" unter dem Tannenbaum ist für ihn also kein Muss.

Wie Familie für ihn selbst aussieht, verriet Hans ebenfalls: Er lebt in einer Patchworkfamilie, in der er allen Beteiligten so viel Freiheit wie möglich lassen wollte. Die Kinder sind inzwischen zwar erwachsen, kommen aber nach wie vor gerne nach Hause. Für den Schauspieler ist das "ein schönes Gefühl", wie er dem Stern erzählte. Schon zu Beginn des Jahres hatte Hans deutlich gemacht, wie viel ihm seine engsten Menschen bedeuten. Gegenüber dem Magazin Forum erzählte er damals, dass er gesundheitlich bislang von Schlimmerem verschont geblieben sei. "Umso mehr appelliere ich an alle und jeden: Genießt euer Leben und liebt eure Lieben", sagte er. Statt sich von der Sorge vor möglichen Krankheiten bestimmen zu lassen, richtet er seinen Fokus lieber auf das Hier und Jetzt. Dabei stehen für ihn vor allem die Wertschätzung des eigenen Lebens und seiner Angehörigen im Mittelpunkt.

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Getty Images Hans Sigl, Schauspieler