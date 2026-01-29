Scheidung überwunden: Rachel Zoe genießt Dating-Leben

Rachel Zoe (54) hat ihren ersten großen Red-Carpet-Auftritt mit einem neuen Mann an ihrer Seite hingelegt – und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Die Designerin und Reality-Bekanntheit zeigte sich in Los Angeles zur Premiere von Paris Hiltons (44) "Infinite Icon: A Visual Memoir" an der Seite von Beziehungscoach Sascha Haert. Auf einem Video, das The Zoe Report veröffentlichte, sind die beiden zu sehen, wie sie kurz Händchen halten, während sie über den roten Teppich laufen und sich den Fotografen stellen. Über den genauen Beziehungsstatus der beiden ist nichts bekannt. Ein Insider bestätigte jedoch gegenüber dem Magazin People: "Rachel hat gesagt, dass sie datet."

Eine weitere Quelle verriet dem Magazin zusätzlich, dass Rachel nach der Trennung von ihrem Ehemann Rodger Berman im Jahr 2024 das Dating-Leben genießt: "Sie hat Spaß und nimmt die Dinge momentan nicht allzu ernst." Schon im vergangenen November hatte die Designerin erzählt, dass sie sich nach der 26-jährigen Ehe mit Rodger in einer neuen Ära ihres Lebens befindet. Mit ihm teilt sie zwei gemeinsame Kinder, die Söhne Skyler und Kaius. Trotzdem sagt Rachel, dass sie mit der Entscheidung für die Trennung im Reinen ist. "Drei Viertel der Ehe waren fantastisch", reflektierte sie. Sie und Rodger seien irgendwann einfach zu unterschiedlichen Menschen geworden.

Privat zeigt sich Rachel in dieser neuen Lebensphase entspannt und voller Zuversicht. Sie erklärte, dass ihr Fokus auf persönlicher Freiheit liegt und darauf, Menschen um sich zu haben, die sie glücklich machen und bereichern. "Jeder, der in mein Leben oder unser Leben tritt, wird nur jemand sein, der einen Mehrwert bringt, indem er mich zum Lachen bringt, mich zum Lächeln bringt und einfach Sinn ergibt", betonte sie. Ihre Freunde unterstützen sie auf diesem Weg und sind begeistert, dass sie sich mit dieser neuen Leichtigkeit ins Leben stürzt und voller Zuversicht den Anfang eines aufregenden Kapitels feiert.

Anzeige Anzeige

Rachel Zoe, "Baby2Baby"-Gala 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman mit ihren Kindern im März 2024

Anzeige Anzeige

Imago Rachel Zoe bei der Baby2Baby Gala 2025 in West Hollywood