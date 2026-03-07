Rachel Zoe genießt ihr Single-Leben mit jüngeren Männern

Rachel Zoe (54) startet nach dem Ende ihrer langjährigen Ehe ins Singleleben – und das mit einer ordentlichen Portion Leichtigkeit. Die Designerin sprach jetzt offen über ihre ersten Dating-Erfahrungen seit der Trennung von ihrem Ehemann Rodger Berman, mit dem sie 26 Jahre verheiratet war. Im Gespräch mit dem Magazin Interview verriet sie, dass sie aktuell Zeit mit jüngeren Männern verbringt. "Es macht wirklich Spaß", erklärte Rachel und fügte hinzu: "Ich verbringe definitiv Zeit mit Männern, die jünger sind. Es sind meistens kreative, energiegeladene, tiefsinnige Menschen, zu denen ich eine Verbindung habe."

Eine traditionelle Beziehung sucht Rachel derzeit allerdings nicht. "Ich brauche keinen Mann aus traditionellen Gründen", stellte sie klar. Sie sei finanziell und sozial unabhängig und habe ihre Kinder. Aktuell wolle sie vor allem Spaß im Leben haben. Eine erneute Heirat schließt sie jedoch nicht komplett aus. Trotz des Scheiterns ihrer Ehe betonte sie, nichts zu bereuen: "Wir waren 26 Jahre verheiratet und ich kann nichts bereuen, weil wir eine großartige Liebesgeschichte hatten." Ihre oberste Priorität bleiben jedoch ihre beiden Söhne Skyler und Kaius, die sie gemeinsam mit Rodger großzieht. Die Erziehung der Jungen sei "die größte Errungenschaft" ihres Lebens.

Rachel und Rodger waren insgesamt 33 Jahre zusammen, bevor ihre Beziehung endete. Sie hatten sich 1992 kennengelernt und 1996 geheiratet. Die Modemogulin reichte die Scheidung im Juli 2025 ein, nachdem das Paar bereits ein Jahr zuvor seine Trennung öffentlich gemacht hatte. Neben ihrer Arbeit als Designerin wurde Rachel auch durch ihre Auftritte im Reality-TV bekannt. In der aktuellen Staffel von The Real Housewives of Beverly Hills reflektiert sie ebenfalls über das Ende ihrer Ehe.

Getty Images Rachel Zoe, Designerin

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman mit ihren Kindern im März 2024

Getty Images Rachel Zoe im März 2024