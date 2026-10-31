Oliver Pocher macht derben Sexspruch vor Sandys Mutter

Oliver Pocher (48) sorgt mit einem besonders derben Spruch über seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) für Aufsehen. In einem Instagram-Ausschnitt aus der Liveausgabe seiner Show "Ollis Woche" sitzt das Model als Gesprächspartnerin neben dem Comedian auf der Bühne. Als Sandy darauf aufmerksam macht, dass ihre Mutter im Publikum anwesend ist, reagiert Oliver mit einer anzüglichen Bemerkung. "Ja, ich hab sogar Ihre Tochter gebumst", ruft der 48-Jährige in Richtung seiner früheren Schwiegermutter. Sandy bleibt in dem Clip allerdings völlig gelassen. Statt peinlich berührt zu reagieren, kontert die Unternehmerin schlagfertig: "Zweimal, Mann!" Mit ihrer Antwort spielt sie den Ball direkt an ihren Ex-Mann zurück.

Ausgangspunkt der zweideutigen Unterhaltung ist Olivers angebliche Liaison mit Gabriela Alves, die auf OnlyFans auch freizügige Inhalte anbietet. Nach Sandys schlagfertiger Reaktion auf seinen anschließenden Sexspruch setzt Oliver noch einen drauf. "Wenn nichts im Fernsehen läuft – rauf auf die Mutti", sagt der Comedian in dem Instagram-Video. Später kommen die Ex-Partner in der Show auch auf ihre Patchworkfamilie zu sprechen. Aus der Community kommt die Frage, was anstrengender sei: fünf Kinder großzuziehen oder Sandy zu widersprechen. Oliver muss nicht lange überlegen und erklärt, dass die Erziehung der fünf Kinder deutlich anstrengender sei. Der Entertainer hat drei Kinder mit Sandy sowie zwei weitere Söhne mit seiner Ex-Frau Amira Aly (34).

Der öffentliche Seitenhieb kommt nur rund zehn Wochen nach Olivers Ankündigung, Sandy künftig nicht mehr mit solchen Bemerkungen vor Publikum herabsetzen zu wollen. Auslöser für diesen Vorsatz war eine emotionale Reaktion ihrer gemeinsamen Tochter Nayla. Oliver hatte in der Gegenwart des Mädchens einen flapsigen Kommentar über ihre Mutter gemacht. Daraufhin brach Nayla in Tränen aus. Die heute 16-Jährige erklärte ihrem Vater damals, wie sehr sie seine wiederkehrenden Sprüche über Sandy treffen. Oliver erklärte daraufhin, erkannt zu haben, dass solche Scherze vor allem bei den gemeinsamen Kindern hängen bleiben. Sandy selbst nahm den aktuellen Spruch auf der Bühne mit Humor und reagierte mit ihrem Konter auf Augenhöhe. Ob sich Nayla oder die anderen Kinder zu dem Auftritt ihrer Eltern geäußert haben, ist bislang nicht bekannt.

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Imago Oliver Pocher beim Almauftrieb in der Käfer Wiesn Schänke auf dem Oktoberfest 2026

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Imago Alessandra Sandy Meyer-Wölden bei der AKV-Festsitzung zur Verleihung des Orden wider den tierischen Ernst im Eurogress Aachen

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Instagram / oliverpocher Amira Pocher und Oliver Pocher