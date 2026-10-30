Amira Aly wieder Mama: So geht es Ex-Mann Olli damit

Amira Aly (34) ist erneut Mutter geworden – und das beschäftigt auch ihren Ex-Mann Oliver Pocher (48). In einer neuen Ausgabe seines Podcasts "Die Patchwork Boys" erzählt der Comedian Pietro Lombardi (34), welche Gefühle die Geburt der Tochter von Amira und ihrem Partner Christian Düren (36) bei ihm auslöst. Dabei erinnert er sich an die Geburten seiner beiden gemeinsamen Söhne mit Amira. Damals begleitete er sie ins Krankenhaus, diesmal erlebte er die Ereignisse nur von außen. "Du weißt ja selber, wie es war im Krankenhaus, du bist aber diesmal nicht dabei", schildert Oliver seine Gefühle. Dass seine Ex-Frau gut drei Jahre nach der Trennung wieder Nachwuchs bekommen hat, kommentiert er ebenfalls. "Es geht dann verhältnismäßig zügig, sagen wir mal so, dass jemand wieder schwanger wird", erklärt der Moderator.

Während Amira für die Entbindung im Krankenhaus war, kümmerte sich Oliver um die fünf und sechs Jahre alten Söhne. Die beiden riefen ihre Mutter an und hatten ganz eigene Anliegen. Einer fragte nach dem Zustand zweier verletzter Schalke-Spieler im Krankenhaus. Sein Bruder wollte ihr dagegen unbedingt ein neu entdecktes Handyspiel zeigen. Oliver musste die Jungs etwas zurückhalten: "Du, ich glaube, Mama hat jetzt andere Probleme." Durch Amiras Tochter haben die beiden nun eine kleine Halbschwester, wodurch sich auch der Alltag der Patchwork-Familie verändert. Pietro empfiehlt seinem Podcastkollegen deshalb, langfristig einen Umgang mit Christian zu finden. Eine Freundschaft sei nicht nötig, Absprachen würden künftig aber dazugehören. Bislang meiden Oliver und Christian einander eher. Bei den Geburtstagen der Söhne im November könnten die beiden Familien spätestens erstmals in der neuen Konstellation aufeinandertreffen.

Oliver und Amira gaben ihre Trennung im August 2023 bekannt. Vier Monate später wurde ihre Beziehung mit Christian öffentlich. Inzwischen haben die beiden eine gemeinsame Tochter, mit der für die Familie ein neuer Abschnitt beginnt. Für die bevorstehenden Geburtstagsfeiern seiner Söhne hält Oliver es bereits für möglich, dass auch das Baby dabei sein wird. "Kann schon sein, dass dann irgendwie ein Kinderwagen dann da mit steht und mit dabei ist an dem Nachmittag oder so", sagt er zu Pietro. Wie ein Treffen zwischen Oliver und Christian an diesem Tag verlaufen könnte, ist noch unklar. Seine derzeitigen Gefühle und die neue Situation rund um seine Kinder fasst der Comedian im Podcast so zusammen: "Es ist eine hochspannende, interessante, emotionale Phase."

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Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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Imago Amira Aly beim ersten Spatenstich für die neue Merkur Spielbank in Siegburg, 25.03.2025