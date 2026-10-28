Tanja Makarić schließt ein weiteres Baby nicht mehr aus

Tanja Makarić (29) schließt weiteren Nachwuchs mittlerweile nicht mehr grundsätzlich aus. Lange war sich der Social-Media-Star sicher, kein weiteres Kind bekommen zu wollen. In einer aktuellen Fragerunde in ihrer Instagram-Story erklärte sie nun jedoch, dass sie ihre Meinung geändert habe. Auf die Frage, ob sie mit dem richtigen Partner noch einmal Mutter werden möchte, antwortete Tanja: "Ja, wenn es der Richtige ist. Und wenn ich einen neuen Partner irgendwann in meinem Leben habe, dann denke ich schon. Ja." Dafür müsse die Beziehung allerdings wirklich passen. Außerdem wolle sie sich bei einer solchen Entscheidung absolut sicher sein. Neben einem gemeinsamen Baby kann sich Tanja auch ein anderes Familienmodell vorstellen. So käme für sie ebenfalls ein Mann infrage, der bereits eigene Kinder hat. Einer Patchworkfamilie gegenüber zeigt sich die Mutter demnach offen, sofern der künftige Partner und die gemeinsame Basis stimmen.

Hinter Tanjas früherer Ablehnung stehen belastende Erfahrungen. Ihre Schwangerschaft sei "die Hölle" gewesen, berichtete sie in ihrer Story. Zudem musste sie sowohl diese Monate als auch die erste Zeit mit ihrer Tochter Mou ohne die Unterstützung eines Partners bewältigen. Ihr Gynäkologe habe ihr damals erklärt, dass ihre negative Einstellung zu einer weiteren Schwangerschaft damit zusammenhängen könnte, dass sie die schönen Seiten davon nicht erlebt habe. Mit dem richtigen Mann an ihrer Seite könne sich ihre Haltung daher noch ändern. Wie sehr sie die Erinnerungen bis heute beschäftigen, machte Tanja ebenfalls deutlich: Bilder von Mou aus der ersten bis zur sechsten Lebenswoche könne sie nicht anschauen, weil es ihr "so im Herzen wehtut". Sie habe diese besondere frühe Phase nicht genießen können. Gerade deshalb möchte sie sich heute weder klar für noch gegen weiteren Nachwuchs entscheiden. Ihr Fazit in der Fragerunde lautete: "Deswegen sage ich niemals nie."

Mit dem Leben in einer Patchworkfamilie hat Tanja bereits eigene Erfahrungen gemacht. Während ihrer früheren Beziehung mit Julian Claßen (33) gehörten auch die Kinder ihres damaligen Partners fest zu ihrem Alltag. An diese Zeit scheint sie noch immer mit großen Gefühlen zurückzudenken. "Das waren die Liebe meines Lebens", erklärte sie in ihrer Instagram-Story über ihre früheren Bonuskinder. Durch diese Erfahrung habe sie gemerkt, wie viel Zuneigung sie auch für Kinder empfinden kann, die nicht ihre eigenen sind. Eine neue Beziehung mit einem Vater und dessen Nachwuchs wäre für den Social-Media-Star deshalb durchaus vorstellbar. Entscheidend sei für Tanja allerdings, wie ein möglicher Partner mit Kindern umgeht. Dank ihrer bisherigen Erlebnisse glaube sie heute besser einschätzen zu können, ob ein Mann dafür geeignet ist. Eine Garantie gebe es dennoch nicht: Tanja räumte ausdrücklich ein, dass auch sie nicht hellsehen könne. Der Umgang mit Kindern würde bei ihrer Partnerwahl aber eine wichtige Rolle spielen.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Tochter Malou, Oktober 2026

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Imago Tanja Makaric bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin

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ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023