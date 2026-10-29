Hochzeit und Haus: So sieht Tanja Makarić ihre Zukunft

Tanja Makarić (29) hat ihren Followern einen konkreten Einblick in ihre zukünftigen Pläne gegeben. In einer Fragerunde auf Instagram verriet die Content-Creatorin jetzt, dass sie mit dem Gedanken spielt, Deutschland zu verlassen. Entweder wolle sie komplett auswandern oder sich zumindest ein Haus im Ausland bauen – nach einem passenden Ort halte sie bereits Ausschau. Besonders am Herzen liegt ihr dabei ein Leben in der Nähe des Meeres, natürlich mit ihrer Tochter. "Am liebsten hätte ich halt, dass Malou am Strand aufwächst", erklärte sie ihrer Community. Doch nicht nur ein neues Zuhause steht auf ihrer Wunschliste: Neben Glück und Gesundheit nannte die Influencerin auch eine Hochzeit. Wer der Mann an ihrer Seite sein soll und wann es so weit sein könnte, ließ sie allerdings offen. "Ja, und irgendwann heiraten", hieß es in ihrer Antwort lediglich.

Tanja nutzte die Fragerunde außerdem, um mit Spekulationen über ihre Schwangerschaft aufzuräumen. Diese sei nämlich keineswegs ein Zufall oder eine Überraschung gewesen. "Ja, sie war von uns beiden gewünscht, geplant. Und wir haben schon vor zehn Jahren darüber gesprochen", stellte sie klar. Auch dass sie und der Vater ihrer Tochter sich schon sehr lange kennen würden, betonte die Social-Media-Bekanntheit: "Also, wir kennen uns nicht seit gestern." Besonders wertschätzend äußerte sie sich über seine Rolle bei der Geburt. Er sei freiwillig dabei gewesen und habe ihr in diesem besonderen Moment den Rücken gestärkt. "Da war er der tollste und beste Mann, den ich mir an meiner Seite hätte vorstellen können bei der Geburt. Ich hätte mir niemanden anderen vorstellen können und wollen", schwärmte Tanja. Genau diese Seite kenne sie von ihm – und in diesen Mann habe sie sich verliebt. Ob ihre zukünftigen Hochzeitspläne aber auch ihn betreffen, sagte sie nicht.

Persönliche Gedanken zum Muttersein und zu ihrer Familienplanung teilt Tanja immer wieder mit ihren Fans. Rund zehn Wochen zuvor hatte sie sich in einer Instagram-Fragerunde noch deutlich zurückhaltender gezeigt, was weiteren Nachwuchs angeht. Vor der Geburt ihrer ersten und bislang einzigen Tochter Malou hatte sie von einer großen Familie mit fünf Kindern geträumt. Als alleinerziehende Mama konnte sie sich zuletzt aber eher keine weiteren Kinder mehr vorstellen. Von weiterer Babyplanung sprach die ehemalige Sportlerin in der aktuellen Fragerunde nicht. Dafür hat sie klare Vorstellungen davon, wie das gemeinsame Leben mit ihrer Tochter künftig aussehen soll – mit einem Zuhause im Ausland, der Nähe zum Strand und langfristig einer Hochzeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Tochter Malou, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Tochter Malou