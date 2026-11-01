Katie Price soll in brisanter Doku über Ex Lee auspacken

Katie Price (48) soll in einer neuen Sky-Dokumentation nun über ihren Noch-Ehemann Lee Andrews auspacken. Der Realitystar heiratete den Geschäftsmann im Januar 2026, erklärte die Beziehung aber bereits wenige Monate später öffentlich für beendet. Laut The Sun soll das geplante Format nun Lees Geschichte und die turbulenten Entwicklungen rund um die kurze Ehe aufarbeiten. Neben der 48-Jährigen sollen auch mehrere Menschen zu Wort kommen, die durch seine mutmaßlichen Machenschaften Geld verloren haben. Um welche Weggefährten es sich dabei handelt, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Hinter dem Projekt soll laut Mirror die Produktionsfirma Mindhouse stehen, die von Louis Theroux mitgegründet wurde. Das Unternehmen verantwortete bereits Katies Sky-Dokumentation "Katie Price: Nothing To Hide". Ein Insider erklärte gegenüber The Sun, dass sich das neue Format nicht allein auf Katies Schilderungen konzentrieren soll: "Im Mittelpunkt steht nicht eine einzelne Person, sondern es kommen verschiedene Stimmen zu Wort, um die Wahrheit hinter den Schlagzeilen aufzudecken." Demnach sollen die Produzenten auch Lee selbst die Möglichkeit geben, sich persönlich zu den Vorwürfen zu äußern und seine Sicht der Dinge darzulegen.

Zuletzt sorgten Katie und Lee mit widersprüchlichen Signalen für Aufsehen. Nachdem sich die Eheleute zunächst auf Instagram entfolgt hatten, folgte Katie ihrem Noch-Ehemann später doch wieder. Zudem wurde die Unternehmerin erneut mit ihrem Ehering am Finger gesehen. Lee wiederum versah mehrere Beiträge von Katie mit Likes, darunter auch Aufnahmen mit ihren Kindern. Eine Versöhnung scheint es bislang jedoch nicht gegeben zu haben. Ob diese jüngsten Entwicklungen ebenfalls in der geplanten Sky-Dokumentation aufgegriffen werden, bleibt abzuwarten.

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Imago Katie Price, Realitystar

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ex von Katie Price

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026