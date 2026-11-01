Kristen Bell berichtet von Nahtoderlebnis beim Netflix-Dreh

Kristen Bell (46) ist bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Nobody Wants This" offenbar nur ganz knapp einer Katastrophe entgangen. Im Podcast "Armchair Expert" ihres Ehemanns Dax Shepard (51) schilderte die Schauspielerin einen lebensgefährlichen Zwischenfall. Für eine Strandszene musste sie mit neun oder zehn Crewmitgliedern bis etwa zur Brust in eiskaltes Wasser steigen. Jede Person wurde dabei von einem eigenen Stuntprofi abgesichert. Doch inmitten von rund 2,40 Meter hohen Wellen brach auf einmal das Chaos aus: Die Stuntleute hätten angefangen zu schreien, während mehrere Teammitglieder von den Wassermassen in den Sand gedrückt worden seien. Zwei Stuntfrauen reagierten sofort, hoben Kristen aus dem Wasser und brachten sie aus der Gefahrenzone. Im Gespräch mit ihren Co-Stars Adam Brody (46), Justine Lupe und Timothy Simons bezeichnete die Serienheldin den dramatischen Moment als echte Nahtoderfahrung.

Auch die Technik blieb von den Wassermassen nicht verschont: Ein Kameramann bekam die Wellen mit voller Wucht ab, zudem wurden die Kameras überspült. Als die Regie anschließend erklärte, die Aufnahme sei nicht gelungen, habe Kristen die Crew eindringlich gewarnt: "Jemand wird weggespült werden." Trotzdem ging sie erneut ins Meer. Diesmal nahm sie sich vor, nur so kurz wie unbedingt nötig im Wasser zu bleiben – und der Take glückte. In der fertigen Szene werde allerdings lediglich die seitliche Perspektive gezeigt, da die frontale Aufnahme ihrer Ansicht nach schrecklich ausgesehen habe. Das Ergebnis sei dennoch "fantastisch" geworden.

In "Nobody Wants This" verkörpert Kristen die Podcasterin Joanne, die sich in den Rabbi Noah Roklov verliebt. Netflix bestätigte die dritte Staffel bereits im November 2025 – und damit nur wenige Wochen nach dem Start der zweiten Staffel. Die frohe Botschaft überbrachte Kristen ihrem Co-Star Adam höchstpersönlich: In einem Instagram-Video überraschte sie ihn mit den Worten: "Wir wurden für die dritte Staffel verlängert". Seine knappe, aber begeisterte Antwort: "Großartig!" Dazu hatte der Schauspieler den Daumen nach oben gereckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Go Campaign Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell beim Netflix-FYC-Event zu "Nobody Wants This" im Netflix Tudum Theater