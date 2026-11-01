Nach Disney+-Yachtshow: Cathy Hummels will mehr Juryjobs

Cathy Hummels (38) hat die Seiten gewechselt – und daran offenbar Gefallen gefunden! In der Disney+-Realityserie "Yacht Deals Monaco" musste sich die Moderatorin ausnahmsweise nicht selbst bewerten lassen. Stattdessen nahm sie neben Frank Thelen (51) und Verona Pooth (58) als Gastjurorin Platz. Statt wie früher selbst bewertet zu werden, durfte sie diesmal andere beurteilen. In dem Format, das seit dem 30. September abrufbar ist, kämpfen acht Kandidatinnen und Kandidaten in Monaco und an der französischen Riviera um einen Job als Yachtbroker. Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news sagte die Unternehmerin jetzt, dass sie gerne weitere Jurorenrollen übernehmen würde: "Absolut. Ich bin seit vielen Jahren selbstständig, entwickle eigene Marken und Events und weiß, was es bedeutet, aus einer Idee ein funktionierendes Business zu machen. Dieses Wissen weiterzugeben, hat mir großen Spaß gemacht. Deshalb: sehr gerne wieder." Bei den Dreharbeiten merkte die Münchnerin, dass ein guter Pitch allein nicht ausreicht. Für sie zählten vor allem Flexibilität, Authentizität und Menschenkenntnis. Die Kandidaten mussten also zuhören und erkennen, was ein Kunde wirklich will.

Das Konzept der Show mischt die glitzernde Welt der Superyachten mit altbewährten Realityzutaten: Die Teilnehmer drehen Verkaufsvideos, führen Kundengespräche, liefern einen "Elevator Pitch" ab und müssen sogar in Küche und Service ran. Konkurrenz, Flirts, Streit und Cliffhanger gehören ebenfalls dazu. Cathy reizte nach eigener Aussage der Einblick in eine Businesswelt, die sonst kaum zugänglich ist. Überrascht habe sie, wie viel dabei zusammenspielen muss: Verkaufstalent, Verhandlungsgeschick, Fachwissen, Diskretion, ein souveränes Auftreten und schnelles Handeln unter Druck. Die Kritik an der Umsetzung fällt jedoch deutlich aus. Monaco und die Millionenyachten liefern zwar spektakuläre Hochglanzbilder, das eigentliche Geschäft wird aber nur oberflächlich erklärt. Stattdessen bestimmen Selbstdarstellung, Denglisch, verspielte Challenges und bekannte Realitydramaturgie die Folgen. Laut Kritik von digitalfernsehen.de funktioniert das Format als leichte Unterhaltung, schöpft sein besonderes Setting aber nicht aus. Für echtes Kultpotenzial fehlen demnach unverwechselbare Charaktere und originelle Ideen. Alle sieben rund 45-minütigen Folgen sind bereits abrufbar. Betreut werden die Kandidaten hauptsächlich von Yachtbroker Cornelius Kistler und Yachtberaterin Marcela de Kern Royer.

Für Cathy hatte der Seitenwechsel auch eine persönliche Seite: Er veränderte ihren Blick auf ihre eigenen Auftritte in Shows wie Let's Dance und "Die Verräter". Jetzt sei ihr klar geworden, wie schwierig es ist, Menschen anhand weniger Situationen einzuschätzen. "Ich weiß selbst, wie es sich anfühlt, bewertet zu werden. Deshalb war mir wichtig, fair zu bleiben und nicht vorschnell zu urteilen", erklärte sie gegenüber spot on news. Beim Thema Luxus bleibt die Moderatorin privat zurückhaltend. Zwar gefallen ihr Yachten und sie liebt das Meer, ein eigenes Schiff gehört derzeit aber nicht zu ihren Lebenszielen. Sollte sie irgendwann eines besitzen, wäre es für die Moderatorin vor allem ein Ort für gemeinsame Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden. Erlebnisse und persönliche Nähe wären ihr dabei wichtiger als die Größe der Yacht oder der damit verbundene Status.

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Imago Cathy Hummels bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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Imago Cathy Hummels, August 2026

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Imago Cathy Hummels bei der Premiere der 4. Staffel von "Die Verräter" im Cinenova in Köln