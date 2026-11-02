Britney Spears will neue Familie: Jamie Lynn lässt das kalt

Britney Spears (44) hat erneut öffentlich gegen ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears (35) ausgeteilt und angekündigt, sich eine neue Familie suchen zu wollen. Jamie Lynn scheint die Attacke jedoch ziemlich kaltzulassen. Eine Quelle aus dem Umfeld der Familie sagte gegenüber Page Six, die Schauspielerin und ihre Angehörigen ließen sich von den neuen Behauptungen nicht beeindrucken. Der Instagram-Beitrag ihrer Schwester beunruhige Jamie Lynn nicht wirklich, da Britneys Schilderungen voller Unwahrheiten seien. Vor allem eine Aussage weist der Insider deutlich zurück: Britney hatte behauptet, sie habe ihre Nichte Ivey Joan bei Besuchen in Louisiana während der Corona-Pandemie kein einziges Mal halten dürfen. Das sei frei erfunden, betonte die familiennahe Quelle. Die "Toxic"-Interpretin habe das Mädchen sehr wohl im Arm gehalten. Zudem habe Ivey ein herzliches Verhältnis zu ihrer berühmten Tante. Jamie Lynn hat sich bisher selbst nicht öffentlich zu Britneys Posting geäußert.

Die Abrechnung mit ihrer Familie untermauerte Britney mit einem Bild von Dakota Fannings (32) Figur aus dem Film "Uptown Girls", auf dem diese den Mittelfinger zeigt. Dazu verkündete die Sängerin unmissverständlich: "Ich werde eine neue Familie finden!!!" Danach ging sie weiter ins Detail und erhob konkrete Vorwürfe gegen ihre Schwester. "Jamie Lynn ließ mich [ihre Tochter] Ivey kein einziges Mal halten, wenn ich während Covid für zweiwöchige Besuche nach Louisiana kam", schrieb sie. Britney behauptete außerdem, ihre Angehörigen hätten ihr das Gefühl gegeben, eine Sklavin zu sein. Sie warf ihrer Familie auch vor, heimlich Dinge hinter ihrem Rücken getan zu haben. Was genau damit gemeint war und auf welche Situationen sie sich bezog, führte die Musikerin in ihrem Posting allerdings nicht weiter aus.

Britneys Wunsch nach einer neuen Familie bezog sich zuletzt nicht allein auf Jamie Lynn. In weiteren emotionalen Instagram-Beiträgen erhob die Sängerin auch schwere Vorwürfe gegen ihre Söhne Sean Preston (21) und Jayden James Federline (20). Dabei ging es um einen Besuch beim Augenarzt, der etwa sechs Jahre her ist. Nach Britneys Darstellung hatte der Arzt den beiden eine einwandfreie Sehkraft bescheinigt. Trotzdem hätten sie sich anschließend Brillen mit großen schwarzen Gläsern ausgesucht. Britney leitete daraus den Vorwurf ab, ihre Kinder hätten sie angelogen. Auch zwischen ihr und Jamie Lynn herrscht bereits seit Jahren ein angespanntes Verhältnis. Britney warf ihrer Schwester unter anderem vor, sie während ihrer bis 2021 bestehenden Vormundschaft nicht ausreichend unterstützt zu haben. Zudem hätten Jamie Lynns öffentliche Erzählungen über sie tiefe Verletzungen hinterlassen. Jamie Lynn sieht das anders: Sie betonte bereits in früheren Interviews, sie sei immer für ihre Schwester da gewesen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / britneyspears, Getty Images Collage: Britney Spears und Jamie Lynn Spears

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears in Santa Monica, 2003

Anzeige Anzeige