Claudia Schiffer posiert oben ohne für Chloé-Kampagne

Claudia Schiffer (56) sorgt mit hüllenlosen Aufnahmen für das französische Modehaus Chloé für eine handfeste Überraschung. Im Rahmen der aktuellen Festtagskampagne zeigt sich das deutsche Topmodel sexy wie selten zuvor. Ein Motiv des bekannten Fotografen David Sims sticht dabei besonders hervor: Es zeigt die berühmte Blondine oberkörperfrei am Boden liegend. Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, wurden zusammen mit einer Pressemeldung des Labels publik gemacht. Ihr hüllenloser Oberkörper wird auf dem Foto raffiniert verdeckt: Einzig ihre lange, blonde Mähne, die fächerförmig um sie herum auf dem Boden drapiert ist, und ein massives Statement-Halsband aus Gold schützen die Stilikone vor zu tiefen Einblicken. Zu diesem extrem mutigen Look kombiniert die dreifache Mutter nichts weiter als eine schlichte, dunkle Jeans. Für die Deutsche ist die Zusammenarbeit eine Art Heimkehr: 34 Jahre, nachdem sie zum ersten Mal für Chloé über den Catwalk geschritten war, ist sie nun wieder das Gesicht einer Kampagne des Labels.

Das freizügige Einstiegsmotiv ist jedoch nur der Auftakt einer ganzen Reihe von modischen Highlights. Auf weiteren Schnappschüssen beweist die Stilikone ihre Wandlungsfähigkeit und räkelt sich hochelegant in einer champagnerfarbenen Seidenrobe auf einer Chaiselongue. Die Kampagne setzt zudem auf Kontraste: Claudia Schiffer präsentiert ein verspieltes, weißes Kleid mit Rüschen, zeigt sich im maskulinen, klassischen schwarzen Blazer und schlüpft in ein reich verziertes Ensemble in Schwarz und Silber inklusive passender Jacke. Ein weiteres Motiv inszeniert das Topmodel inmitten einer opulenten Kulisse aus lachsfarbenen Stoffmassen. In der Pressemitteilung verriet Chloé-Kreativdirektorin Chemena Kamali, was hinter der nächtlichen Inszenierung steckt: "Ich wollte eine eher nächtliche Ausdrucksform der Chloé-Frau erkunden, mit einer filmischen Aura, die spontan, sinnlich und ein wenig geheimnisvoll wirkt. Claudia erweckt diese Vision durch ihre natürliche Präsenz, ihren unverwechselbaren Charakter und ihre zeitlose Anziehungskraft zum Leben und verleiht der Kampagne ein Gefühl von Intimität." Die Designerin hatte Claudia bereits im vergangenen Jahr für die Sommerkampagne "Chloé à la Plage" ins Boot geholt. Im Oktober war die Blondine außerdem bei der Chloé-Show im Rahmen der Paris Fashion Week zu Gast. Dort trug sie einen weißen Hosenanzug und ein durchsichtiges Spitzentop.

Die Zusammenarbeit zwischen Claudia Schiffer und Chloé reicht bereits über drei Jahrzehnte zurück. Im Alter von 21 Jahren feierte das Model 1992 auf der Paris Fashion Week sein Runwaydebüt für das Traditionshaus – in einem hellblauen Kleid mit farblich abgestimmtem Mantel. Hinter den damaligen Entwürfen stand ihr Mentor Karl Lagerfeld (†85), der im Jahr 2019 verstarb und Claudias Karriere maßgeblich prägte. Gegenüber der British Vogue würdigte sie später, welchen Einfluss er auf ihre Karriere hatte: "Er hat mich von einem schüchternen deutschen Teenager in ein Supermodel verwandelt." Heute nimmt Claudia zwar weiterhin ausgewählte Modeljobs an, ihr Fokus liegt jedoch auf ihrer Familie. Seit 2002 ist sie mit dem britischen Filmemacher Matthew Vaughn (55) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden die Kinder Casper, Clementine und Cosima. In einem Interview erklärte die Unternehmerin 2024, dass sich ihre Prioritäten mit der Geburt ihres Nachwuchses verschoben hätten. Zeit mit ihren Liebsten sei ihr mittlerweile wichtiger als weitere Laufstege, Shootings oder Kampagnen.

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Getty Images Claudia Schiffer, Model

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Imago Claudia Schiffer bei der Chloé-Schau für Frühjahr/Sommer 2027 während der Paris Fashion Week

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