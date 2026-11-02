Venedig: So stellt sich Andrea Kiewel ihre Traumhochzeit vor

Große Gefühle in Italien: Andrea Kiewel (61) schwärmt von Venedig und hat im Kopf bereits ihre absolute Traumhochzeit durchgeplant. In ihrer neuesten Kolumne für die Superillu berichtet die Moderatorin von einer kurzen Auszeit in der romantischen Lagunenstadt. Inspiriert von der Kulisse malt sie sich ganz detailreich aus, wie und wo sie ihrem israelischen Verlobten dort eines Tages das Jawort geben möchte. Ganz in der Nähe der berühmten Rialtobrücke möchte sie im kleinen Kreis "Sì" sagen. Danach soll die überschaubare Hochzeitsgesellschaft auf die Insel Giudecca übersetzen und bei Pizza und Rotwein in entspannter Runde weiterfeiern. Auch über die Musik hat sich Andrea schon Gedanken gemacht: Songs von Adriano Celentano sowie von Al Bano & Romina Power (75) sollen für die passenden italienischen Klänge sorgen. "Ich könnte mir das sehr gut vorstellen", schreibt sie über eine Trauung in Venedig. Wann die Hochzeit tatsächlich stattfinden soll, verrät die Fernsehmoderatorin allerdings nicht. Einen Termin für den großen Tag nennt sie in ihrer Kolumne nämlich nicht.

Ihr italienisches Liebesmärchen verbrachte die Moderatorin auf der Insel Giudecca, wo sie das süße Leben in vollen Zügen aufsaugte. Zwischen morgendlichem Ristretto direkt an der Bar, rasanten Fahrten im Wassertaxi durch die historischen Kanäle und kulinarischen Pausen mit Pizza und Pasta kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Venedig schaffte es dabei mühelos, selbst ihre kühnsten Erwartungen komplett in den Schatten zu stellen. "Es ist genau so und noch viel schöner", schwärmt sie. Venedig, das auf einem jahrhundertealten Fundament aus Holz errichtet wurde, nennt sie zudem "ein statisches Wunder". Auf die Idee mit der Hochzeit brachte sie schließlich ein Brautpaar, dessen Trauung sie im Palazzo Cavalli mitverfolgte. "Ob Heiraten in Venedig Glück bringt?", fragte sich die Moderatorin daraufhin. Als prominentes Beispiel nennt sie Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56), die sich ebenfalls in Venedig das Jawort gegeben haben. Am Ende ihrer Reise verabschiedete sich Andrea dann voller Begeisterung von der Stadt: mit einem "Grazie mille" und einem "Ti amo".

Seit Juni 2025 ist Andrea verlobt. Die freudige Nachricht hatte sie damals live im "ZDF-Fernsehgarten" verkündet. Bereits seit 2017 geht die Moderatorin gemeinsam mit ihrem israelischen Partner durchs Leben – doch sein Gesicht bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Andrea Kiewel hält ihren Liebsten von den roten Teppichen fern. Das Kuriose an ihrer Liebesgeschichte: Als Amor damals zuschlug, hatte ihr Partner keinen blassen Schimmer, dass er gerade das Herz eines echten deutschen Fernsehstars erobert hatte. "Er kennt mich natürlich nicht als Kiwi, die Moderatorin, sondern nur als Andrea", erklärte sie. Über ihren Job habe sie ihm am Anfang nur eines erzählt: "Ich schreibe. Seitdem lesen wir uns viel gegenseitig vor." Damit die beiden sich besser verständigen können, lernte Andrea, die sich öffentlich zu einer möglichen TV-Hochzeit äußerte, sogar Hebräisch. Ihre Gefühle für ihren Verlobten fasst sie in einem Satz zusammen: "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist."

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten, Mai 2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026

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