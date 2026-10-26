Britney Spears zeigt mysteriöses Motiv auf ihrem Hintern

Britney Spears (44) gibt ihren Fans mal wieder Rätsel auf. Auf Instagram teilte die Sängerin jetzt mehrere neue Tanzvideos, die offenbar bei ihr zu Hause entstanden sind. Für die Aufnahmen schlüpfte die Musikerin in einen schwarzen, einteiligen Lingeriebody, den sie mit schwarzen High Heels und Handschuhen kombinierte. Doch während Britney sich vor der Kamera bewegte, fiel ihren Fans vor allem ein Detail ins Auge: ein auffälliges rotes Motiv auf ihrem Gesäß. Ob es sich dabei um ein Tattoo oder lediglich um Farbe handelt, ließ die Sängerin offen. Statt einer Erklärung versah sie einen der Beiträge lediglich mit drei Emojis: einem Dolch, der japanischen Flagge und lackierten Fingernägeln.

Zu einem weiteren Clip aus derselben Reihe schrieb Britney schlicht: "Beschütze dein Herz." Die Sängerin hatte ihre Follower bereits zuvor mit Tanzeinlagen unterhalten, unter anderem zu ihrem eigenen Song "Lonely" aus dem Jahr 2001. Dabei teilte sie auch persönliche Gedanken darüber, wie es sich anfühlt, zur eigenen Stimme zu tanzen. "Ich bin so verwirrt ... Gibt es einen Unterschied oder ein anderes Gefühl, wenn ich zu meinen Songs und meiner Stimme tanze?", fragte sie auf Social Media. Was nun jedoch hinter der mysteriösen Markierung auf Britneys Gesäß steckt, bleibt weiterhin offen.

Neben ihren Tanzeinlagen sorgte Britney erst kürzlich auch musikalisch für Aufsehen. Die Sängerin teilte den bisher unveröffentlichten Titel "She'll Never Be Me" mit ihren Fans. Das Stück wurde laut People bereits 2001 für ihr drittes Album "Britney" aufgenommen, schaffte es damals jedoch nicht auf die Trackliste. Die Veröffentlichung ist ein erster Vorgeschmack auf die "Britney (25th Anniversary Edition)", die am 6. November erscheinen soll. Mit der Neuauflage feiert die Sängerin das 25-jährige Jubiläum ihres Albums.

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Britney Spears, 2026

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar