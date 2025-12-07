Julia Roberts ganz privat: Das sind ihre Kinder

Oscar-Preisträgerin Julia Roberts (58) ist nicht nur eine gefeierte Schauspielerin, sondern auch dreifache Mutter. Ihre Zwillinge Hazel (21) und Phinnaeus (21) sowie Nesthäkchen Henry (18) sorgen für mächtig Trubel im Hause Roberts. Seit 2002 ist sie mit Kameramann Danny Moder (56) verheiratet, den sie am Set zu "The Mexican" kennenlernte. Trotz ihres internationalen Ruhms hält Julia ihr Familienleben weitestgehend privat, gibt jedoch hier und da in Interviews einen kleinen Einblick in die Herausforderungen des Familienalltags.

Tochter Hazel ist inzwischen ziemlich erwachsen. Sie trat 2021 im Rampenlicht in Erscheinung, als sie mit ihrem Vater Danny in Cannes auf dem roten Teppich für dessen Film "Flag Day" strahlte. In einem schlichten Off-White-Kleid erinnerte sie stark an ihre berühmte Mutter. Die Bindung zwischen den beiden Frauen ist eng – 2017 begleitete Hazel Julia zum Women’s March in Washington, wo diese ihr Werte und Überzeugungen weitergeben wollte. Ihr Bruder Phinnaeus hingegen teilt offensichtlich die Vorliebe seines Vaters für sportliche Aktivitäten und wurde schon öfter auf einem Skateboard gesichtet. Auch Henry, der jüngste der Geschwister, begeistert sich für Extremsportarten, wie Instagram-Videos seines Vaters belegen. In den Clips ist Henry unter anderem in Aktion auf einer Halfpipe zu sehen.

Trotz ihrer Hollywood-Karriere ist Julia bemüht, ein normales Familienleben für ihre Kinder zu schaffen. In einem Interview mit Oprah Winfrey (71) für Harper’s Bazaar verriet die Oscar-Preisträgerin humorvoll, dass sie und Danny oft keine Ahnung von den Themen der Generation ihrer Kinder hätten: "Manchmal sage ich einfach: 'Ich werde nein sagen und später nachschlagen, was du meinst!'" Trotz gelegentlicher Verständigungsprobleme scheint die Familie ein eingeschworenes Team zu sein. Davon zeugen gemeinsame Geburtstagsüberraschungen und spontane Schnappschüsse, die Danny gelegentlich mit den Fans teilt. Seine Posts zeigen: Julia und Danny sind mit all ihren Kindern eng verbunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts im März 2024 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroberts Throwback-Foto von Julia Roberts und ihrem Sohn Henry

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroberts Die Zwillinge von Schauspielerin Julia Roberts als Kleinkinder