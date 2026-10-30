"Spaß am Leben": Iris Katzenberger lüftet Abnehmgeheimnis

Iris Katzenberger (59) hat in den vergangenen Monaten deutlich abgenommen. Nun hat sie erklärt, welche Gründe sie selbst für ihren Gewichtsverlust sieht. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, wie sie abgenommen habe. Statt ein einzelnes Wundermittel zu nennen, zählte Iris gleich mehrere Bausteine auf, die für sie zusammenwirken: "Das ist eine Kombination aus vielen Dingen, die mir wirklich guttun ... Ich habe im Frühjahr mit einer Hormonersatztherapie begonnen und trinke regelmäßig Shakes ... Dazu einige Supplements ... bin sehr viel unterwegs und habe Spaß am Leben."

Ganz neu ist das Thema auf Iris' Profil nicht. Bereits rund acht Wochen zuvor hatte sie ihren Followern einen persönlichen Zwischenstand präsentiert und sich dafür auf die Waage gestellt. Das Display zeigte damals 70,6 Kilogramm an. Zu diesem Zeitpunkt erklärte sie, dass sie ihrem selbst gesteckten Wunschgewicht bereits sehr nahegekommen sei. Wie lange sie zu diesem Zeitpunkt schon an ihrem Ziel gearbeitet hatte, erwähnte Iris allerdings nicht. Auch welche Zahl genau ihr Wunschgewicht sein sollte, behielt sie damals für sich.

Bei ihrem damaligen Update hatte Iris aber nicht nur die Zahl auf der Waage beschäftigt. Sie hatte auch beschrieben, wie sich die Veränderung für sie anfühlte. "Und irgendwann wirft man einfach seinen schweren Schutzmantel ab und ist erleichtert ...", hatte sie in ihrer Instagram-Story festgehalten. Mit diesen Worten hatte sie ihrer Freude über die Abnahme eine persönliche Note gegeben.

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