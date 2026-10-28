Diese beiden Player ziehen in die "The Power"-Villa ein

Einen Tag nach Franziska Temmes (31) Auszug bringt die Produktion frischen Wind ins The Power-Haus. Plötzlich erklingt Musik, vor der Tür liegt ein Fernglas bereit und durch die Linse sehen die verbliebenen Kandidaten ein Boot, das am Strand anlegt. An Bord befinden sich Iris Katzenberger (59) und ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis (59). Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zur Villa und steigen ab sofort als neue Player ins Machtspiel ein. Iris stellt das direkt klar: "Sobald wir in dem Game drin sind, sobald wir die Arena betreten, sind wir Konkurrenten, denn nur einer von uns kann ja gewinnen", erklärt sie in der Sendung. Lucas macht jedoch deutlich, dass ihre familiäre Verbundenheit darunter nicht leidet: "Trotzdem ist Blut dicker als Wasser." Iris stimmt ihm knapp zu: "Absolut."

Dass Schwiegermutter und Schwiegersohn gemeinsam in ein Realityformat ziehen, finden Iris und Lucas selbst ziemlich ungewöhnlich. "Das darfst du keinem erzählen, dass du mit deiner Schwiegermutter in ein Format gehst", scherzt Iris. Der Sänger räumt ein: "Hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können. Aber ich finde es jetzt doch ehrlich gesagt ganz schön." Besonders freut sich Joey Heindle (33) über den Neuzugang, und auch Lucas genießt das Wiedersehen mit seinem Kumpel. "Ich kann dich nicht anlügen. Bei dir würde es mir so brutal schwerfallen und ich könnte es nicht", gesteht er Joey, der ihm versichert, dass es ihm genauso geht. Iris traut der Situation allerdings nicht ganz und warnt ihren Schwiegersohn: "Lucas unterschätzt die alle. Er denkt, die sind alle nett und freundlich. Sind sie auch. Aber ich glaube, hier werden die Netze gesponnen. Und die versuchen uns natürlich einzumumifizieren und dann wegzukicken oder zu fressen. Aber das lasse ich nicht zu." Lucas sieht sich derweil in einem Dilemma: "Meine Schwiegermutter anzulügen, würde bedeuten, dass meine Ehe darunter leidet, aber Joey, das wäre, glaube ich, noch schlimmer."

In der Villa begegnen Iris und Lucas neben Joey unter anderem Narumol (61), Kevin Schäfer, Cecilia Asoro (30), Marc Terenzi (48), Lisha Savage (40), Joshi Josh, Laura Peuker (26) und Simon Tulgar. Für Lucas wird der Einzug damit gleich zur doppelten Herausforderung: Sowohl seine Freundschaft zu Joey als auch die Beziehung zu seiner Schwiegermutter geraten im Spiel auf die Probe. Zwar wollen die beiden einander offenbar nicht hintergehen, doch am Ende kämpfen sie um denselben Gewinn. Wer das Machtspiel verfolgen möchte, kann die Folgen kostenlos auf Joyn streamen. Im Fernsehen zeigt ProSieben "The Power" dienstags und mittwochs um 22:30 Uhr.

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cast der zweiten Staffel von "The Power"

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Imago Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger macht ein Q&A im Zug