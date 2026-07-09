Nach Koma: Sängerin Bonnie Tyler verstirbt mit 75 Jahren

Die Musikwelt trauert: Bonnie Tyler (75) ist tot. Die walisische Sängerin, die mit Hits wie "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" und "It's a Heartache" weltberühmt wurde, verstarb im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal. Ihre Familie und ihr Team gaben die Nachricht in einem Statement auf ihrer offiziellen Website bekannt: "Bonnies Familie und ihr Team geben mit gebrochenem Herzen bekannt, dass Bonnie letzte Nacht unerwartet im Krankenhaus in Portugal infolge der Krankheit verstorben ist, wegen der sie behandelt wurde." Weiter heißt es: "Wir werden in Kürze eine weitere Stellungnahme veröffentlichen, bitten aber zunächst um Privatsphäre, um diese Tragödie zu verarbeiten." Bonnie hinterlässt ihren Ehemann Robert Sullivan, mit dem sie mehr als 50 Jahre verheiratet war.

Bonnie war zuletzt nach einer Notoperation am Darm in Portugal in ein künstliches Koma versetzt worden. Ihr Sprecher hatte zwar bestätigt, dass sie das Koma überstanden hatte, betonte aber, dass sie sich weiterhin in einem sehr ernsten Zustand befinde und auf der Intensivstation behandelt werde. Nun ist die Sängerin überraschend an den Folgen ihrer Erkrankung gestorben. "Total Eclipse of the Heart", ihr wohl bekanntestes Lied, hatte sie erst im vergangenen Jahr in einer Clubversion zusammen mit David Guetta (58) neu aufgelegt – und 2026 knackte das Original nach 43 Jahren die Milliardenmarke auf Spotify. "Ich bin wirklich glücklich, wenn man bedenkt, dass es nur 8,3 Milliarden Menschen auf der Welt gibt", sagte sie dazu.

Bonnie, die bürgerlich Gaynor Hopkins hieß, wuchs in einem Sozialwohnhaus in Neath in Südwales auf und wurde von einem Talentscout in einem Club in Swansea entdeckt. Ihr Durchbruch gelang ihr 1977 mit "It's a Heartache", bevor sie 1983 mit "Total Eclipse of the Heart" die Charts in Großbritannien und den USA anführte. Der Song, den Jim Steinman – bekannt als Texter von Meat Loaf (†74) – ursprünglich für ein Musical über Nosferatu geschrieben hatte, wurde zum Markenzeichen der Sängerin. "Ich werde es nie satt, es zu singen", sagte sie gegenüber BBC News. "Ich liebe es, weil alle gar nicht abwarten können, es mitzusingen." 2013 vertrat sie Großbritannien beim Eurovision Song Contest und wurde 2023 mit dem MBE für ihre Verdienste um die Musik ausgezeichnet. Ihre Konzerte hatte sie noch vor wenigen Wochen krankheitsbedingt vollständig abgesagt.

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Imago Bonnie Tyler bei einem Konzert in Madrid, Las Noches del Hipódromo, 30. Juli 2021

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Imago Bonnie Tyler live in Huxleys Neue Welt, Berlin 1992

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