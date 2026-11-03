88 Tage nach Gehirn-OP: Joe Amabile meistert NYC-Marathon

Joe Amabile hat am vergangenen Sonntag eine beeindruckende Willensleistung abgeliefert und den New-York-City-Marathon erfolgreich gemeistert – und das exakt 88 Tage nach einem schweren neurochirurgischen Eingriff. Der durch Formate wie The Bachelorette bekannt gewordene Realitystar kämpfte sich über die volle Distanz von 42,195 Kilometern durch die US-Metropole. Trotz des noch andauernden Erholungsprozesses überquerte er stolz die Ziellinie, präsentierte seine Medaille in den sozialen Netzwerken und fasste den emotionalen Meilenstein auf Instagram zusammen: "Vor 88 Tagen bin ich nach einer Gehirnoperation aufgewacht. Heute beende ich den New-York-Marathon." Am Straßenrand erhielt der Sportler prominente Unterstützung von seiner Ehefrau Serena Pitt sowie der ehemaligen Bachelorette Kaitlyn Bristowe (41). Ein veröffentlichter Videoclip zeigt den besonderen Moment, als seine Gattin beim Zieleinlauf von ihren Gefühlen überwältigt wurde.

Der Weg ins Ziel war für Joe von einer Achterbahn der Gefühle geprägt. "Was für ein Tag! Meine bisher schlechteste Zeit und gleichzeitig meine größte Leistung", resümierte er seinen sportlichen Kraftakt online. Seine Ehefrau zeigte sich tief bewegt von seinem Durchhaltevermögen und würdigte ihn öffentlich als ihren persönlichen Helden: "Du inspirierst mich und so viele Menschen um dich herum!" Dem Marathon vorausgegangen war ein monatelanger medizinischer Ausnahmezustand. Im Rahmen eines präventiven Ganzkörperscans hatte man bei ihm rein zufällig eine heidelbeergroße Veränderung im Gehirn lokalisiert, die den Verdacht auf ein Gliom nahelegte. Im August entfernte ein Ärzteteam das Gewebe bei einer offenen Kraniotomie vollständig aus Joes linkem Frontallappen. Der anschließende Heilungsprozess gestaltete sich kräftezehrend, war von Schmerzmitteleinnahmen geprägt und hinterließ eine bis heute anhaltende Lichtempfindlichkeit sowie die Notwendigkeit täglicher Medikationen und engmaschiger MRT-Kontrollen.

Die Teilnahme am Marathon diente dem TV-Gesicht während der Regeneration als essenzieller mentaler Ankerpunkt, um nach dem Schock der Diagnose wieder eigenständig ein Ziel anzusteuern. Ob ein Start am 1. November medizinisch überhaupt vertretbar sein würde, stand bis zuletzt auf der Kippe. Entsprechend behutsam und erholungsorientiert gestaltete er seine Vorbereitung, ergänzt durch gezielte Mobilitäts- und Dehneinheiten. Unverzichtbarer Rückhalt war dabei stets seine Frau, die ihn nicht nur durch den Spitalaufenthalt lotste, sondern ihn ursprünglich auch zu der Vorsorgeuntersuchung bewegt hatte. Das Paar hatte sich in der siebten Staffel von Bachelor in Paradise lieben gelernt und im Oktober 2022 geheiratet. Ihren jüngsten Hochzeitstag feierten die beiden während Joes Genesung in einem Lokal in Manhattan – es war sein allererster Restaurantbesuch nach der Operation.

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joeamabile1 Joe Amabile nach dem NYC-Marathon, November 2026

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile und Serena Pitt

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