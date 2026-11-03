117 Küsse pro Minute: Flori Silbereisens kurioser Weltrekord

Florian Silbereisen (45) hat schon so manche Showeinlage hingelegt – doch eine Aktion aus dem Jahr 2011 sticht bis heute heraus. In der ARD-Liveshow "Das Winterfest der Volksmusik" verteilte der Schlagersänger und Moderator innerhalb von nur 60 Sekunden sage und schreibe 117 Küsse an mehrere Frauen. Rechnerisch waren das fast zwei Küsse pro Sekunde. Mit diesem Tempo sicherte sich Florian einen Weltrekord für die meisten in einer Minute verteilten Küsse. Besonders kurios: Es war nicht das erste Mal, dass er sich diesen Titel sichern konnte. Schon 2008 hatte er den Rekord aufgestellt, musste ihn in den darauffolgenden Jahren jedoch wieder abgeben. Mit seiner Kussaktion beim "Winterfest" gelang ihm dann das Comeback an der Spitze. Damit sorgte er für einen ungewöhnlichen Moment in der deutschen Fernsehgeschichte, wie Kino.de berichtet.

Sechs Jahre später wartete dann die umgekehrte Herausforderung auf den Schlagerstar. Im ZDF-Fernsehgarten musste Florian die Küsse nicht selbst verteilen, sondern entgegennehmen – und dabei möglichst ruhig stehen bleiben. Gleich 25 Cheerleaderinnen der Alba Dancers Berlin stürmten auf den Moderator zu und drückten ihm in nur 30 Sekunden insgesamt 74 Küsse auf. Umgerechnet waren das 2,47 Küsse pro Sekunde und damit ein noch höheres Tempo als bei seinem Rekord aus dem Jahr 2011. Romantische Stimmung kam bei der rasanten Aktion allerdings kaum auf. Durch das hohe Tempo wurden sowohl Florian als auch die beteiligten Tänzerinnen ordentlich in Bewegung versetzt. Am Ende konnte sich der Moderator dennoch über einen weiteren Rekord freuen, so Kino.de.

Damit hält der Schlagersänger gleich zwei kuriose Kussrekorde – einen für besonders viele verteilte und einen für besonders viele erhaltene Küsse. Florian moderiert seit vielen Jahren regelmäßig große Samstagabendshows im Ersten. Er startete seine Karriere bereits in jungen Jahren als Sänger und Musiker, bevor er sich als Gastgeber zahlreicher Musikshows einen Namen machte. Neben seiner Karriere als Entertainer sammelte Florian auch Erfahrungen als Schauspieler und wirkte in verschiedenen bekannten TV-Produktionen mit. Abseits der Bühne ist der gebürtige Bayer aktuell nicht in einer Beziehung. In seinen Shows sorgt er regelmäßig mit ausgefallenen Aktionen, prominenten Gästen und überraschenden Showeinlagen für Aufsehen. Die außergewöhnlichen Kuss-Rekordversuche dürften dabei zu den ungewöhnlichsten Höhepunkten seiner bisherigen TV-Karriere gehören.

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Imago Florian Silbereisen beim Adventskonzert des Bayerischen Ministerpräsidenten im Cuvilliés-Theater, München, 15.12.2025

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Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel

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