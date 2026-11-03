Jana Kramer verzichtet seit zweieinhalb Jahren auf Botox

Botox ist für Jana Kramer (42) seit längerer Zeit kein Thema mehr: Wie sie verriet, verzichtet die Sängerin und Schauspielerin bereits seit zweieinhalb Jahren auf entsprechende Behandlungen. Das erzählte sie jetzt Giuliana Rancic (52) im iHeartRadio-Podcast "Bill and Giuliana". Im Dezember feiert Jana ihren 43. Geburtstag und fragt sich gerade, ob sie weiterhin natürlich altern oder doch wieder nachhelfen soll. Mittlerweile fallen ihr ihre Falten nämlich deutlich stärker auf und sie ist hin- und hergerissen. "Ich habe seit zweieinhalb Jahren kein Botox mehr angerührt. Ich habe einfach überlegt, was ich machen soll, weil ich in Würde altern möchte", gab sie in dem Gespräch offen zu. Und weiter fuhr die Schauspielerin fort: "Aber jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich denke: 'Puh, okay. Jetzt sehe ich die Falten wirklich langsam.' Ich weiß nicht, was ich tun soll, und es gefällt mir nicht."

Als dreifache Mutter ertappe sich Jana gelegentlich dabei, ihr Aussehen mit dem anderer Mütter zu vergleichen. Bei einigen habe sie den Eindruck, dass sie mit Botox oder Fillern nachhelfen. Grundsätzlich stehe sie solchen Beautyeingriffen jedoch offen gegenüber, stellte die Schauspielerin klar. Gegen Botox sprechen für die frühere One Tree Hill-Darstellerin vor allem der starre Look und das schwere Gefühl im Gesicht. Gerade für ihren Job vor der Kamera sei eine lebendige Mimik wichtig. "Aber ich mag dieses eingefrorene Gesicht auch nicht. Ich mag nicht, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich zu schwer an. Und wegen der Schauspielerei muss ich mein Gesicht weiterhin bewegen können und so", erklärte sie im Podcast. An ihrer liberalen Einstellung zu Beautyeingriffen ändert das aber nichts: Ihrer Meinung nach sollten Frauen das machen lassen, was sie selbst möchten.

Kurz vor ihrem Geburtstag beschäftigen Jana auch noch andere körperliche Veränderungen. Wie ihre aktuellen Blutwerte zeigen, steht sie am Anfang der Perimenopause. "Meine Blutwerte sind gerade zurückgekommen, und ich bin am Anfang der Perimenopause, und ich kann es spüren. Es fühlt sich an, als wäre ich außerhalb meines Körpers. Ich fühle mich voller Wut. Ich habe Gehirnnebel, all diese Dinge", berichtete sie. Trotz ihrer Zweifel versucht die Sängerin, den Blick auf das Positive zu richten und wertzuschätzen, was ihr Körper in den vergangenen 40 Jahren geleistet hat. Gleichzeitig möchte sie lernen, einen guten Umgang mit dem Älterwerden zu finden. Über frühere Beautyeingriffe sprach Jana ebenfalls bereits ganz offen: 2021 unterzog sie sich einer Brustvergrößerung. Auch eine Bauchdeckenstraffung hatte sie ursprünglich in Betracht gezogen, ließ davon jedoch ab, nachdem ihr Ehemann Allan Russell (45) ihr davon abgeraten hatte. Eine Entscheidung, über die sie heute froh sei, wie sie erklärte.

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Getty Images Jana Kramer beim iHeartRadio Music Festival 2025

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Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

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