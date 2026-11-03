Darum leben Spaniens König Felipe & Letizia nicht im Palast

Obwohl König Felipe (58) und Königin Letizia (54) rein theoretisch Anspruch auf eine der größten Residenzen Europas hätten, meiden sie den majestätischen Palacio Real als privaten Rückzugsort. Das alltägliche Leben des Paares findet nicht in dem über 3.000 Zimmer umfassenden Monumentalbau statt. Stattdessen dient das prachtvolle Madrider Wahrzeichen primär als repräsentative Kulisse für das offizielle Staatsgeschäft: Hier laden die Royals zu feierlichen Banketten und großen Galaempfängen ein oder nutzen den geschichtsträchtigen Thronsaal, wenn Felipe feierlich neue Botschafter in Spanien willkommen heißt. Dass die Royals nicht im Palast wohnen, hat historische Gründe: Seit König Alfons XIII. im Jahr 1931 ins Exil ging, hat kein spanischer Monarch mehr dort gelebt. Diese Tradition setzen auch Felipe und Letizia fort. Sie haben sich mit ihrer Familie stattdessen am grünen Stadtrand der spanischen Hauptstadt niedergelassen – auf dem sogenannten Zarzuela-Gelände.

Das wahre, private Refugium von Felipe und Letizia ist der Pabellón del Príncipe. Der Pavillon befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Palacio de la Zarzuela, der im Gegensatz zum pompösen Palacio Real durch seine relative Schlichtheit besticht. Das rund 1.800 Quadratmeter große Anwesen der Royals wird hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt. Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, sucht vergeblich: Aufnahmen aus den privaten Wohnbereichen hält der Palast strikt unter Verschluss. Der einzige Ort, der der Öffentlichkeit zumindest teilweise zugänglich gemacht wird, ist Felipes Büro im Palacio de la Zarzuela, zu sehen auf Fotos, die RTL vorliegen. Hier lässt sich der König ab und an bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die Einrichtung versprüht traditionellen Charme: Holzvertäfelungen, klassische Gemälde und sanfte Lichtquellen sorgen für Atmosphäre, während ein Familienporträt dem Raum eine ganz persönliche Note verleiht. In diesem Raum zeichnet Felipe zudem seine Weihnachtsansprache auf. Für Videokonferenzen greifen er und Letizia auf ein anderes Zimmer zurück. Dort gibt es einen runden Holztisch, einen Perserteppich und große Fenster. An der Wand hängt außerdem eine alte Uhr.

Für Felipe schließt sich auf dem Zarzuela-Areal ein Lebenskreis: Der Monarch verbrachte hier bereits seine eigene Kindheit und ist auf dem Gelände tief verwurzelt. Auch nach dem Ja-Wort mit Letizia am 22. Mai 2004 stand ein Umzug in den prunkvollen Palacio Real nie zur Debatte. Dass das geschützte Anwesen Raum für ein ganz normales Familienleben bietet, beweisen rührende Schnappschüsse aus der Vergangenheit. Diese zeigen das Paar im entspannten Alltag mit den gemeinsamen Töchtern Leonor (21) und Sofía (19), letztere zeigte kürzlich ihr überraschend normales Paris-Leben, als die beiden Prinzessinnen noch im Kindesalter waren. Die Familie zeigt sich im Garten ihres abgeschirmten Zuhauses zwischen Rasenflächen, Bäumen und Blumen. In den Sommermonaten zieht es die Royals außerdem nach Mallorca. Der Palacio de Marivent in Palma dient ihnen dann als Zuhause auf Zeit. Am 4. August dieses Jahres empfingen Felipe, Letizia, Leonor und Sofía dort gemeinsam mit Felipes Mutter, Königin Sofía, die Gäste zum traditionellen Sommerempfang. Mehr als 600 Menschen waren zu dem Termin auf der Baleareninsel geladen.

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Getty Images König Felipe und Königin Letizia erwarten Emmanuel Macron und Brigitte Macron zum Galadinner im Königspalast in Madrid, 29. September 2026

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