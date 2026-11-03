Foto-Leak: Taylor Swift erwägt Einsatz von Privatdetektiven

Taylor Swift (36) will offenbar auf eigene Faust ermitteln, und zwar notfalls mit Profis. Nachdem bislang unbekannte Aufnahmen von ihrer Hochzeit mit Travis Kelce (37) an die Öffentlichkeit gelangt sind, denkt die aufgebrachte Sängerin laut einem Insider über drastische Schritte nach: Privatdetektive sollen herausfinden, wer die Bilder weitergegeben hat, die Daily Mail Ende Oktober veröffentlicht hatte. Die Aufnahmen stehen im Zusammenhang mit der streng abgeschirmten Trauung des Paares, die am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden stattfand. Taylor soll die undichte Stelle beim Personal der Arena oder im Produktionsteam vermuten. Eine Quelle erklärte gegenüber Star Magazine: "Sie ist so angespannt. Es besteht der Verdacht, dass jemand, der im Madison Square Garden oder auf Produktionsseite arbeitet, die Bilder weitergegeben hat. Aber Taylor will Gewissheit und stellt deshalb allen Fragen." Selbst ihr engstes Umfeld bleibe davon nicht verschont: "Das sorgt für unangenehme Situationen – sogar bei ihren Freunden." Sollten ihre eigenen Nachforschungen nichts bringen, ziehe sie laut Examiner auch Profis in Betracht: "Sie schließt nicht aus, Privatdetektive einzuschalten, wenn das nötig ist, um den Schuldigen aufzuspüren, der sie verraten hat."

Für die pompöse Feier mit rund 1.000 Gästen hatte das Paar enorme Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Bevor die Gäste überhaupt ihre Einladung erhielten, mussten sie demnach ihre Identität bestätigen und Schweigeverträge unterzeichnen. Die digitalen Einladungen seien außerdem mit individuellen Wasserzeichen versehen gewesen, um Screenshots problemlos zurückverfolgen zu können. In der Arena herrschte am großen Tag selbstredend ein striktes Handyverbot. Wo genau gefeiert werden sollte, erfuhren die Gäste angeblich erst kurz vor der Zeremonie, sodass niemand nebenbei Fotos oder Videos machen konnte. Travis erklärte später in seinem Podcast "New Heights", warum ihnen das so wichtig war: "Wenn es keine Handys gibt, müssen die Leute nicht ständig auf der Hut sein. So sind alle im Moment und wirklich präsent." Inzwischen soll der Footballstar versuchen, seine Frau zu beruhigen, da die Veröffentlichung nichts an ihren gemeinsamen Erinnerungen ändere. Taylor falle es laut einem Insider dennoch schwer, die Sache abzuhaken, da sie gewollt habe, dass dieser eine besondere Tag nur ihnen gehöre.

Schon bevor die Berichte über mögliche Privatdetektive auftauchten, hatte der Leak einen Einblick in die aufwendige Planung der Hochzeit gegeben. Demnach soll die riesige Sportarena in eine romantische Gartenlandschaft mit viel Grün verwandelt worden sein. Nach der Hochzeit sollen Taylor und Travis dafür gesorgt haben, dass die gesamte Dekoration restlos vernichtet wurde, um den Verkauf von Erinnerungsstücken zu verhindern. Auf den Bildern und Entwürfen waren unter anderem Dekorationen in Pfirsich und Weiß, Bäume und üppige Blumenarrangements zu sehen. Ob jede Aufnahme den Aufbau zeigt, der am Ende tatsächlich umgesetzt wurde, ist allerdings nicht klar. Trotz aller Geheimhaltung kursierten die Planungsentwürfe im Netz und zeigten, wie intim die Feier für die rund 1.000 Gäste wirken sollte.

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Getty Images Taylor Swift, Juni 2026

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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