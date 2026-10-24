Sie trifft es im zweiten "#CoupleChallenge"-Exit-Duell

In der fünften Folge der Halloween-Edition von #CoupleChallenge war die Reise für Jerry Menges (31) und Chris Kugathasan zu Ende. Die beiden Realitystars traten im zweiten Exit-Duell der Staffel gegen Brian und dessen Vater Rollo an. Zuvor hatten beide Duos bei der Nominierung die meisten Stimmen ihrer Mitstreiter erhalten. Wie in der aktuellen Ausgabe der RTL+-Show zu sehen war, wartete anschließend eine knifflige Aufgabe auf die vier Kandidaten: Die Teams wurden aneinandergekettet und mussten sich so schnell wie möglich aus ihren Fesseln befreien. Brian und Rollo bewiesen dabei das größere Geschick und lösten sich als Erste von den Ketten. Damit entschieden Vater und Sohn das Duell für sich und durften weiterhin im düsteren Camp um das Preisgeld kämpfen. Für Jerry und Chris bedeutete die Niederlage hingegen das Aus.

Für Jerry und Chris dürfte der Rauswurf besonders bitter gewesen sein, denn sie hätten ihr Schicksal schon vor der regulären Nominierung selbst in die Hand nehmen können. Den beiden war angeboten worden, freiwillig ins Exit-Duell zu gehen und dort um 15.000 Euro aus dem Gruppenjackpot zu spielen. Der mögliche Geldsegen war allerdings mit einem erheblichen Risiko verbunden: Nur im Falle eines Sieges hätten die Realitystars die komplette Summe erhalten. Bei einer Niederlage hätten sie das Camp sofort und ohne Gewinn verlassen müssen. Jerry und Chris lehnten das Angebot schließlich ab und verzichteten damit auf die Chance, sich die 15.000 Euro zu sichern. Vor dem entscheidenden Duell schützte sie diese Entscheidung jedoch nicht: Die übrigen Teilnehmer schickten das Duo bei der anschließenden Nominierung trotzdem ins Exit-Duell.

Jerry und Chris waren Reality-TV-Zuschauern bereits vor ihrem gemeinsamen Auftritt bei "#CoupleChallenge" bekannt. Die beiden hatten zuvor an der siebten Staffel der Datingshow Are You The One? teilgenommen und sich dort angefreundet. In der Halloween-Ausgabe der Challengeshow kämpften sie nun als Zweierteam mit weiteren prominenten Duos um bis zu 66.600 Euro. Zum Cast gehörten neben Jerry und Chris und Brian und Rollo auch Umut Tekin (29) mit Lena Goldstein sowie Giuliana Farfalla (30) und Valencia Stöhr. Ebenfalls mit dabei waren Rafi Rachek (36) und Sam Dylan (35). Komplettiert wurde die Runde durch die Zwillinge Vanessa und Jenny Grassl (25) sowie Patricia Blanco (55) und Jasmin Herren (47), die das Camp jedoch inzwischen verlassen mussten. Mit dem Exit von Jerry und Chris schrumpft das Teilnehmerfeld nun also noch weiter zusammen.

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

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RTLZWEI Das Logo der neuen "#CoupleChallenge Halloween Edition"