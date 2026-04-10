Das planen "Are You The One?"-Tizi und Chris für die Zukunft

Tiziana und Chris haben sich bei der Realityshow Are You The One? kennengelernt und nach Drehschluss eine ernste Beziehung begonnen. Beim großen Wiedersehen der Show machten die beiden ihre Liebe offiziell und gaben bekannt, dass sie weiterhin zusammen sind. Im Interview mit Promiflash plaudern die Realitystars nun aus, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen. "Wir planen auf jeden Fall, zusammenzuziehen. Wann genau und wo, ist aktuell noch offen", verraten beide. Ein gemeinsamer Haushalt steht also definitiv auf der Agenda des Paares, auch wenn die konkreten Details noch nicht feststehen.

Auch im Reality-TV könnten Tizi und Chris künftig wieder zu sehen sein. Auf die Frage, ob sie sich weitere Auftritte in Shows vorstellen können, antworten beide begeistert: "Ja, definitiv! Wir sind beide offen und haben total Lust auf neue Formate, sowohl gemeinsam als auch einzeln." Die Erfahrung, sich im Fernsehen kennengelernt zu haben, bewerten die beiden durchweg positiv. "Unsere Kennenlernphase ist eigentlich total süß anzusehen, weil alles so unerwartet kam. Negative Momente gab es für uns nicht – es hat sich alles genau richtig gefügt", schwärmen Tiziana und Chris im Interview.

Dass beide während der Show nicht nur miteinander, sondern auch mit anderen Kandidaten angebandelt haben, spielt für das Paar heute keine Rolle mehr. Tizi blickt ohne Reue auf ihre Zeit in der Villa zurück: "Ich bereue nichts und bin sehr zufrieden mit dem, was ich gezeigt habe", erklärt die Realitydarstellerin. Chris sieht das ähnlich, gibt aber zu, dass er eine Situation bereut: "Ich habe das Spiel durchgehend gespielt, aber am letzten Abend habe ich das mit Linda bereut, das hat man ja auch in der Show gesehen." Nach Tizis Auszug aus der Villa hatte Chris noch einmal mit Kandidatin Linda angebandelt, doch mittlerweile hat sich das Paar gefunden und schaut optimistisch in die Zukunft.

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RTL / Frank Beer Collage: Tizi und Chris von "Are You The One?" 2026

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Tiziana

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RTL / Frank Beer Chris, Reality-TV-Teilnehmer

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