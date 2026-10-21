Jerry Menges verrät: Das macht Freundschaft mit Chris aus

Jerry Menges (31) und Chris Kugathasan haben sich gemeinsam auf ein neues TV-Abenteuer eingelassen: Die beiden Realitystars treten als Team bei #CoupleChallenge an und stellen dort ihre Freundschaft auf eine harte Probe. Im Promiflash-Interview verriet Jerry nun, warum er sich deshalb überhaupt keine Sorgen macht. Die zwei haben nach seinen Angaben bereits einiges miteinander durchgestanden – und können sich trotzdem jederzeit aufeinander verlassen. "Und wir sind immer füreinander da. Also egal, was der andere hat, man muss nur einen Anruf tätigen. Und das ist halt das, was zählt", schilderte der 31-Jährige im Gespräch.

Dass zwischen ihm und Chris nicht immer alles bestens war, verschwieg er dabei allerdings nicht. Auch schwierigere Phasen gehören demnach zu ihrer Verbindung dazu – für den Realitystar ist das jedoch ein ganz normaler Bestandteil einer engen Freundschaft. Sein Fazit fällt trotz aller Schwankungen eindeutig positiv aus: "Wir haben auch mal Tiefphasen. Das gehört in jeder Freundschaft dazu. Aber wir sind top aufgestellt", erklärte er im Interview. Höhen und Tiefen hätten die beiden also längst miteinander erlebt, ohne dass ihre Verbindung darunter gelitten hätte.

Kennengelernt haben sich die beiden Männer nicht privat, sondern vor laufenden Kameras: Jerry und Chris trafen bei der Datingshow Are You The One? aufeinander. Dort verbrachten sie gemeinsam mehrere Wochen unter einem Dach und legten damit den Grundstein für ihre heutige Freundschaft. Nach dem Ende der Sendung hielten die beiden Realitystars Kontakt und lernten sich auf freundschaftlicher Ebene noch deutlich intensiver kennen. Genau diese Basis ist es, die den beiden nun bei "#CoupleChallenge" zum Sieg verhelfen soll. Dafür müssen sich die beiden Freunde jedoch erst gegen den restlichen Cast durchsetzen.

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Jerry

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Chris