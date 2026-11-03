"Bleibt Leere": Wayne Carpendale offenbart seine Sehnsucht

Wayne Carpendale (49) lässt tief in sein Innerstes blicken. Der Schauspieler und Moderator meldete sich nun mit nachdenklichen Zeilen auf Instagram zu Wort und gab einen Einblick in seine Gefühlswelt nach der Trennung von Annemarie Carpendale (49). Erst im September hatte das Paar sein Liebesaus öffentlich gemacht. Jetzt verrät Wayne, wie sehr ihm die über viele Jahre gewachsene Nähe zu seiner Ex-Partnerin fehlt. "Nach einer Trennung bleibt Leere. Der Mensch fehlt", schreibt der TV-Star. Besonders ein Gedanke scheint ihn dabei zu beschäftigen: Ausgerechnet der Mensch, der ihn besser kannte als jeder andere, könne nach dem Ende einer Beziehung plötzlich zu einem Fremden werden.

In seinem Beitrag macht Wayne deutlich, dass mit der Partnerschaft nicht automatisch auch die Fürsorge füreinander verschwindet. Schließlich seien es gerade die kleinen, über Jahre eingespielten Gesten, die sich nicht einfach abstellen ließen. "Stell dir vor, du hast jemanden jahrelang zugedeckt, wenn er auf der Couch eingeschlafen ist, und irgendwann trennt ihr euch. Aber du weißt, dass ihm nachts kalt wird", beschreibt der Moderator auf Instagram. Anschließend stellt er eine Frage, die wohl viele nach einer Trennung kennen dürften: "Dein Kopf weiß, dass du dich jetzt nicht mehr kümmern musst. Aber wissen das auch deine Gewohnheiten?"

Trotz ihrer Trennung sind Wayne und Annemarie weiterhin eng miteinander verbunden. Auch räumlich hat sich bislang wenig verändert: Die beiden leben derzeit noch unter einem Dach, nicht zuletzt wegen ihres gemeinsamen achtjährigen Sohnes Mads. Ob zwischen den ehemaligen Partnern vielleicht sogar noch einmal mehr entstehen könnte, scheint zumindest nicht völlig ausgeschlossen. Annemarie hatte einer möglichen zweiten Chance zuletzt keine grundsätzliche Absage erteilt. Gegenüber Promiflash erklärte sie erst kürzlich: "Wir lassen alles auf uns zukommen."

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Getty Images Wayne Carpendale im Februar 2024

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Wayne und Annemarie Carpendale 2019 in Berlin

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