Edith Stehfest spricht Klartext zur Scheidung mit Eric

Scheidungswirbel rund um Edith (30) und Eric Stehfest (37): Nachdem einige Fans der Reality-TV-Bekanntheit vorgeworfen hatten, sie würde den neuen Hochzeitsplänen ihres Noch-Ehemannes im Weg stehen, hat sich Edith nun in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet und die Vorwürfe klar zurückgewiesen. Sie betonte ausdrücklich, dass sie die Scheidung unbedingt durchziehen wolle – und das habe sie auch bereits in der Vergangenheit signalisiert. Dass die Trennung bislang immer wieder verschoben werden musste, liege nicht an ihr.

In dem Video erklärt Edith, dass sie die Reaktionen ihrer Follower schlicht nicht nachvollziehen kann: "Was habt ihr denn nicht verstanden? Doch, natürlich unbedingt", so die 30-Jährige auf die Frage, ob sie der Scheidung zustimme. Besonders pikant dabei: Viele Informationen rund um die gemeinsame Scheidung habe sie selbst erst über Social-Media-Berichte und Medienberichte erfahren – und nicht etwa direkt von Eric.

Erst vor wenigen Tagen hatte Edith in ihrer Instagram-Story noch eine spitze Aussage in Richtung ihres Noch-Ehemannes lanciert. Sie lippensyncte dort zu dem Song "Nein!" von Sido (45) und Doreen Steinert (39) und schrieb dazu: "POV: Er möchte heiraten, hat aber vergessen, dass wir noch gar nicht geschieden sind." Diese Aussage hatten viele Nutzer so interpretiert, dass sie eine Scheidung blockieren wolle – was Edith nun also ausdrücklich dementiert. Eric hatte sich öffentlich zu neuen Heiratsplänen bekannt, obwohl die Ehe mit Edith, mit der er zwei Kinder hat, noch nicht offiziell geschieden ist.

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Imago Edith Stehfest bei der Eric Sindermann Ikone Fashion Show im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

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Instagram / ericstehfest Sarah Scheil und Eric Stehfest, Juli 2026