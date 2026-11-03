Stolze Mama: Anja Kling zeigt sich mit ihrer ganzen Familie

Anja Kling (56) hat sich in München ganz von ihrer familiären Seite gezeigt. Die Schauspielerin erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann, ihrem Sohn und ihrer Tochter auf der "Reviderm Beauty Wiesn". Gefeiert wurde dort das 40-jährige Bestehen des Beautyunternehmens. Dieser Anblick ist eher selten: Anja steht zwar schon seit Jahrzehnten regelmäßig auf roten Teppichen, ihre Liebsten sind bei solchen Terminen aber nur selten an ihrer Seite. Da ihre beiden Kinder mittlerweile erwachsen sind, wurde der Abend in München zu einem besonderen Familienausflug. Im Gespräch mit RTL betonte die Schauspielerin, wie viel ihr solche gemeinsamen Unternehmungen bedeuten. Sie liebe es, mit ihren Kindern auszugehen, auch wenn sich dafür nur selten Gelegenheit biete. Umso mehr genoss sie offenbar den Abend an der Seite ihres Nachwuchses und ihres Mannes.

Im Interview verriet Anja auch, warum Sohn und Tochter früher so gut wie nie mit ihr in der Öffentlichkeit zu sehen waren. "Als die Kinder klein waren, haben wir natürlich die Kinder bewusst so ein bisschen von den Kameras weggehalten", erzählte sie. Ihr Ziel sei es damals gewesen, die beiden zu schützen, solange sie noch Kinder waren. Heute sieht die Lage jedoch anders aus, denn ihr Nachwuchs darf längst selbst entscheiden, ob er die Mutter zu öffentlichen Terminen begleiten möchte. "Jetzt sind sie groß und Erwachsene und können selber entscheiden. Und wenn es so eine Gelegenheit gibt wie heute, machen wir das schon gern", betonte die Schauspielerin. Bei der Veranstaltung in München traf die Familie auf zahlreiche prominente Gäste. Unter ihnen waren Riccardo Simonetti (33) sowie Selina Söder mit ihrem Partner Raphael Netzer. Ein besonderer Moment des Abends war zudem eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an Riccardo Simonettis gemeinnützige Initiative.

Wie eng das Verhältnis zwischen Anja und ihrer Tochter ist, zeigt sich auch beim Thema Mode. Früher war es die Mutter, die ihrem Kind Ratschläge in Sachen Styling gab. Mittlerweile hat sich das Blatt etwas gewendet: Heute fragt die Schauspielerin ihre Tochter hin und wieder selbst, ob sie ein bestimmtes Outfit anziehen könne. Umgekehrt holt sich die Tochter bei Stylingfragen nach wie vor zuerst Rat bei ihrer Mutter. Nach eigener Aussage überlegt sie danach aber genau, ob ihr die Tipps auch tatsächlich zusagen. Einem aktuellen Modetrend steht Anja dagegen eher skeptisch gegenüber: Den Stil der Achtziger kennt sie schließlich noch aus eigener Erfahrung und bezeichnet ihn schmunzelnd als modischen Fehltritt. Für die Schauspielerin beschränkt sich Schönheit jedoch nicht auf äußere Aspekte wie Make-up, Kleidung oder Pflege. Vielmehr gehe es auch darum, mit sich selbst zufrieden zu sein und innerlich im Einklang zu leben.

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Getty Images Oliver Haas und Anja Kling beim Deutschen Schauspielpreis 2026 in Berlin

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