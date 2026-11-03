Bond-Spekulationen um Robert Pattinson nehmen Fahrt auf

Robert Pattinson (40) könnte schon bald in den Smoking von James Bond schlüpfen. Im Rennen um die Hauptrolle in "Bond 26" sorgt der britische Schauspieler derzeit für eine echte Überraschung. Beim Wettanbieter Ladbrokes gilt der "Batman"-Star mittlerweile als brandheißer Kandidat für die Nachfolge von Daniel Craig (58). Seine Quoten sind in Rekordzeit extrem gefallen: Lag er vor Kurzem noch bei Außenseiterchancen von 50/1, steht er inzwischen bei starken 12/1. Robert zieht damit mit Josh O'Connor (36) gleich und mischt plötzlich ganz vorne im Favoritenkreis mit. Gegenüber The Sun erklärte Ladbrokes-Sprecherin Nicola McGeady den unerwarteten Sprung: "Die Augen der Wetter haben sich plötzlich auf Robert Pattinson gerichtet, und seine Quote ist von 50/1 auf nur noch 12/1 gefallen." Noch vor wenigen Wochen hatte kaum jemand den Hollywoodstar auf dem Zettel. Nun gehört er auf einmal zum engeren Kreis der Namen, die bei den Wettanbietern für Gesprächsstoff sorgen.

Ganz vorne liegt Robert allerdings noch nicht. Die Rangliste der Wettanbieter führt weiterhin Jack Lowden (36) an, dessen Quote bei 4/6 steht. Auf dem zweiten Platz folgt Callum Turner (36) mit 11/4. Dahinter reihen sich Robert und Josh mit jeweils 12/1 ein. Doch damit ist die Liste der möglichen Kandidaten noch lange nicht vollständig: Auch die Namen von Jacob Elordi (29), Harris Dickinson (30) und Paul Mescal (30) fallen immer wieder, wenn es um die Neubesetzung der Rolle des britischen Geheimagenten geht. Nicola ordnete Roberts Aufstieg gegenüber The Sun ebenfalls ein: "Es ist die größte Bond-Wette, die wir je gesehen haben, und plötzlich hat Jack Lowden einen weiteren ernsthaften Rivalen." Kürzlich machten Meldungen die Runde, dass die Liste der Kandidaten bereits auf ein Quartett geschrumpft sei. Einer dieser vier Schauspieler soll für die breite Masse noch ein völlig unbeschriebenes Blatt sein. Laut den Berichten standen die finalen Screentests zu diesem Zeitpunkt unmittelbar vor der Tür.

Seit Daniel 2021 in "Keine Zeit zu sterben" zum letzten Mal als James Bond auf der Leinwand zu sehen war, wird eifrig darüber gerätselt, wer in seine Fußstapfen treten wird. Laut Hollywood-Insider Jeff Sneider hat Amazon MGM das Testverfahren für die James-Bond-Rolle mit Kandidaten wie Jacob und Jack bereits abgeschlossen. Da Robert in diesem Bericht keine Erwähnung fand, kommt sein aktueller Sprung bei den Wettanbietern überraschend. Favorit Jack hält sich bei dem Thema übrigens bedeckt und möchte die Spekulationen nicht weiter anheizen. Gegenüber GQ Hype erklärte er: "Das ist alles sehr schmeichelhaft. Es ist schön, für irgendeine Rolle genannt zu werden, und ich werde den Wirbel einfach nicht weiter vergrößern." Eine offizielle Entscheidung darüber, wer der nächste 007 wird, gibt es bislang nicht.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Getty Images Callum Turner bei der Premiere von "Eternity" beim Toronto International Film Festival 2025

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