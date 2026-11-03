Lola Weipperts Nacktfoto: Olli Pocher spottet über Rückkehr

Oliver Pocher (48) kann es einfach nicht lassen! Diesmal hat der Comedian das Instagram-Comeback von Lola Weippert (30) ins Visier genommen. Nach einer Social-Media-Pause meldete sich die Moderatorin mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme auf der Plattform zurück, die sie an einer felsigen Küste zeigt. Darauf posiert Lola unbekleidet und hält lediglich eine große geflochtene Tasche vor ihren Oberkörper. Während sie den Kopf zurücklegt, lacht sie ausgelassen. Olli kommentierte den freizügigen Wiedereinstieg nun mit deutlichem Spott in seiner Instagram-Story. "Es gibt nichts Schöneres, als nach der Instagram 'Pause' nackt wieder zurückzukommen und zu fragen, was habe ich verpasst!", schrieb der fünffache Vater zu dem geteilten Foto und versah seinen Post mit einem Clown-Emoji. Mit seiner Stichelei dürfte der Comedian einigen seiner Follower ein Schmunzeln entlockt haben – ob Lola selbst darüber lachen kann, ist nicht bekannt. Eine Reaktion von ihr gibt es bislang nicht.

Auf der Küstenaufnahme steht die Moderatorin seitlich zur Kamera. Ihre langen Haare fallen in Wellen über ihren Rücken, dazu trägt sie Ohrringe. Obwohl sie auf dem Bild keine Kleidung trägt, bleibt ihr Oberkörper durch die auffällig große Tasche verdeckt. Das geflochtene Accessoire hält sie eng vor ihren Körper und macht es so zu einem zentralen Element der Schwarz-Weiß-Aufnahme. Mit geöffnetem Mund und zurückgelegtem Kopf wirkt Lola auf dem Foto ausgelassen und gut gelaunt. Die Stimmung des Bildes passt damit zu einem fröhlichen Comeback nach der Auszeit. Der Comedian veröffentlichte in seiner Story nun lediglich Lolas ursprünglichen Beitrag und versah ihn mit seinem eigenen eingeblendeten Text. Dadurch liegt der Fokus der Story vollständig auf dem freizügigen Comeback-Foto und seiner Reaktion darauf. Olli ist dafür bekannt, auf Instagram regelmäßig Beiträge anderer Prominenter aufzugreifen und mit bissigen Sprüchen zu versehen.

Im Mittelpunkt von Ollis Spott steht vor allem die Art und Weise, wie Lola ihre Instagram-Pause beendet hat. Anstatt sich mit einem zurückhaltenden Update bei ihrer Community zurückzumelden, entschied sie sich für eine unbekleidete Aufnahme vor einer felsigen Küstenkulisse. Genau diesen Gegensatz arbeitet der Comedian in seiner Story heraus. Auch Lolas Frage, was sie während ihrer Auszeit eigentlich verpasst habe, ließ er nicht unkommentiert. Er griff sie direkt in seinem Text auf und machte sie zur Pointe seines Seitenhiebs. Dass er das Wort Pause dabei in Anführungszeichen setzte, unterstreicht den ironischen Unterton zusätzlich. Den Abschluss seiner öffentlichen Stichelei bildet ein Clown-Emoji, mit dem der Comedian den spöttischen Ton seiner Reaktion noch einmal deutlich macht. Damit dürfte klar sein, dass Olli den Auftritt der Moderatorin mit einem gehörigen Augenzwinkern betrachtet. Ob Lola auf die öffentliche Stichelei des Entertainers noch eingehen wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram Oliver Pocher und Lola Weippert

Anzeige Anzeige

Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln

Anzeige Anzeige