Cynthia Erivo nennt Wirbel um Ariana-Freundschaft "seltsam"

Cynthia Erivo (39) kann die anhaltenden Spekulationen über ihre enge Freundschaft mit Ariana Grande (33) nicht nachvollziehen. Seit die beiden für Wicked als Elphaba und Glinda gemeinsam vor der Kamera standen und sich auch bei Presseterminen sehr vertraut präsentierten, wurde ihnen unter anderem eine Liebesbeziehung unterstellt. Im Gespräch mit The Guardian beschrieb Cynthia die zahlreichen Interpretationen ihrer Verbindung nun als befremdlich. "Es war interessant, dass so viele Menschen von ihren Sofas aus zu Psychologen geworden waren", erklärte die Schauspielerin. Besonders irritiere sie, dass manche Beobachter eine enge platonische Beziehung zwischen zwei Frauen offenbar grundsätzlich infrage stellten. "Es gab diese seltsame Art von – nach welchem Wort suche ich? – Ärger darüber, dass zwei Frauen tatsächlich befreundet sein können", erläuterte Cynthia. Die Reaktionen hätten sinngemäß vermittelt: "Warum sind sie befreundet? Warum sind sie so verbunden? Mit ihnen muss doch etwas nicht stimmen."

Wie eng die beiden "Wicked"-Stars verbunden sind, wurde auch bei einem beängstigenden Vorfall in den Universal Studios in Singapur deutlich. Auf dem roten Teppich durchbrach Onlineprankster Johnson Wen, bekannt als Pyjama Man, die Absperrung. Er schlang einen Arm um Ariana und klammerte sich an die Sängerin, während sie versuchte, sich zu lösen. Cynthia reagierte sofort, stellte sich zwischen ihre Kollegin und den Eindringling und drängte ihn zurück. Erst anschließend überwältigten Sicherheitskräfte Johnson und führten ihn ab. Ariana zeigte sich nach dem Übergriff sichtlich erschüttert. "Niemand sonst bewegte sich. Wir waren auf einem roten Teppich. Wir waren ungeschützt", erinnerte sich Cynthia gegenüber The Guardian. Ihr erster Gedanke sei gewesen: "Bringt diesen Mann sofort von uns weg." Johnson brüstete sich später im Netz mit der Aktion. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde er festgenommen, zu neun Tagen Haft verurteilt und mit einem Wiedereinreiseverbot für Singapur belegt.

Bereits zuvor hatte Cynthia gegenüber Stylist erläutert, warum ihre Freundschaft mit Ariana ihrer Meinung nach so viel Aufmerksamkeit erregt. Manche Menschen hätten zunächst nicht nachvollziehen können, wie zwei Frauen sich so nahestehen könnten, ohne ein Paar zu sein. Andere hätten ihre Vertrautheit dagegen für eine Inszenierung vor den Kameras gehalten. "Ich glaube, es liegt daran, dass so wenig über platonische Frauenfreundschaften gesprochen wird, die tief und echt sind, obwohl es sie überall gibt", erklärte Cynthia dem Magazin. Solche Beziehungen öffentlich zu sehen, sei man nicht gewohnt. Ariana erklärte im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" außerdem, weshalb sie bei Veranstaltungen oft Cynthias Hand hält: Sie kanalisiere Energie über ihre Hände und suche durch Berührungen Unterstützung. Während der Pressetour zum ersten "Wicked"-Film fielen die Freundinnen wiederholt mit emotionalen Interviews, Tränen und liebevollen Gesten auf. Sie hielten Händchen, richteten einander Haare und Kleidung und sprachen offen darüber, wie sehr sie sich gegenseitig geprägt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Darstellerinnen von "Wicked"