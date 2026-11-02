Inmitten der Ermittlungen: Meghans Vater muss ins Pflegeheim

Für Herzogin Meghans (45) entfremdeten Vater Thomas Markle Sr. (82) beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Am Freitag zog er in eine Einrichtung in Florida, die auf Demenz und Gedächtnispflege spezialisiert ist. Der Zeitpunkt könnte allerdings kaum heikler sein: Wie The Sun berichtet, laufen sowohl in den USA als auch auf den Philippinen Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kindesmissbrauchsdarstellungen. Sein Sohn Thomas Markle Jr. (60) soll den Behörden entsprechendes Material aus dem Besitz seines Vaters übergeben haben. Dieses lasse angeblich auf "Hunderte, wenn nicht Tausende" Bilder schließen. Die Demenzdiagnose von Thomas Sr. und seine berichteten kognitiven Einschränkungen könnten die Ermittlungen nun jedoch erschweren. Eine Befragung durch das FBI wäre offenbar nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. So müssten womöglich zunächst seine Einwilligungsfähigkeit medizinisch geprüft und eine richterliche Genehmigung eingeholt werden.

Welche Hürden das mit sich bringen könnte, erläuterte der Anwalt Spencer Kuvin aus Florida gegenüber The Sun: "Man kann nicht einfach in eine Gedächtnispflegeeinrichtung hineinplatzen und ein Verhör durchführen. Jeder vernünftige Anwalt könnte dafür sorgen, dass dieses Verhör nicht zugelassen wird, und das FBI weiß das." Auch von den Philippinen gibt es inzwischen eine Reaktion. Die Polizei bestätigte den Kontakt zu den US-Behörden. "Das FBI hat seine Bereitschaft bekundet, Unterstützung zu leisten, falls wir bei den Ermittlungen Hilfe benötigen", sagte Sprecher Colonel Allen Rae Co. Thomas Sr. selbst lässt die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen und wies die schweren Vorwürfe entschieden zurück: "Ich bin kein Pädophiler. Ich habe einem Kind nie etwas Böses angetan. Niemals." Gegenüber der Daily Mail bezeichnete er die Anschuldigungen als "einen Haufen Lügen" und behauptete, man wolle ihm die Vorwürfe anhängen.

Thomas leidet bereits seit Jahren unter schweren gesundheitlichen Problemen. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2022 kümmerte sich sein Sohn um ihn. Ende 2025 folgte der nächste schwere gesundheitliche Einschnitt: Wegen eines Blutgerinnsels musste Thomas Sr. notoperiert werden, wobei ihm das linke Bein amputiert wurde. Zunächst lebte er zeitweise mit Thomas Jr. in Rosarito, später zog er nach Cebu City auf den Philippinen. Für weitere Behandlungen kehrte er schließlich in die USA zurück und kam zunächst in einer Rehaklinik in der Nähe seiner Tochter Samantha Markle (61) unter. Gegenüber The Sun erklärte sie nun, ihren Vater auch in die neue Einrichtung gebracht zu haben. Samantha bezeichnete diese als einen "wundervollen Ort" und betonte, der Umzug diene vor allem seiner "Sicherheit". Das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater gilt hingegen seit Langem als zerrüttet. Die Herzogin soll den Kontakt zu ihm abgebrochen haben.

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Astrida Valigorsky/Getty Images, Thorpe / MEGA Collage: Herzogin Meghan und Thomas Markle Sr.

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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