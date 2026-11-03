Prinzessin Madeleine verrät ihren Rückzugsort mit Chris

Wenn ihr der Rummel der Hauptstadt zu viel wird, zieht es Prinzessin Madeleine (44) mit ihrer Familie aufs Wasser. Im Gespräch mit dem Lifestylemagazin Goop erzählte die Schwedin, wohin sie, ihr Mann Chris O’Neill (52) und die drei Kinder fahren, wenn sie abschalten wollen: in die Schären, den Inselgürtel vor der schwedischen Küste. Seit dem Umzug aus den USA nach Stockholm ist dieses Ziel für die Familie fast schon zur Gewohnheit geworden. "So oft wir können, fahren wir aufs Land in die schwedischen Schären. Das ist ein Ort, an dem wir als Familie wirklich entspannen und Zeit draußen, nahe am Wasser und an der Natur verbringen können", so Madeleine.

Warum die Inseln es ihr so angetan haben, erklärte Madeleine im selben Interview: "Die Schären und der Lebensrhythmus dort haben etwas unglaublich Regenerierendes. Für mich fühlt es sich sehr schwedisch an – einfach, friedlich, naturnah und völlig vom Wechsel der Jahreszeiten geprägt." Das ruhige Leben dort steht in deutlichem Kontrast zum Familienalltag, der sich seit der Rückkehr nach Schweden im Herzen von Stockholm abspielt. Dass die Entscheidung für die Heimat die richtige war, hatte Madeleine schon früher gegenüber der Zeitschrift Svensk Damtidning betont. Auch die Kinder hätten sich schnell zurechtgefunden: "Es fühlt sich wunderbar an, zu Hause zu sein, und die Kinder fühlen sich ebenfalls so wohl. Deshalb sind wir als ganze Familie glücklich, wieder in Schweden zu sein."

Im März 2023 gab der schwedische Hof bekannt, dass Madeleine und Chris die USA verlassen werden. Etwa fünfzehn Monate später folgte der tatsächliche Umzug nach Stockholm. Gegenüber der Wirtschaftszeitung Dagens Industri sagte Madeleine in diesem Jahr, beide hätten sich nach Europa zurückgesehnt. Auch London sei als Wohnort im Gespräch gewesen, doch am Ende hätten die Kinder den Ausschlag gegeben. "Aber die Kinder bevorzugten Stockholm. Die Veränderung war schön, sie leben wirklich gerne in Schweden", so die dreifache Mutter. Nicht alle in der Königsfamilie waren anfangs überzeugt: Madeleines Tante, Prinzessin Birgitta (†87), die im Dezember 2024 starb, hatte bezweifelt, dass Chris in Schweden heimisch werden könnte. Zuletzt sorgte der Amerikaner für Aufsehen, als er ohne Dolmetscher die Parlamentseröffnung verfolgte.

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Getty Images Christopher O'Neill, Prinzessin Madeleine und Prinz Carl Philip, 2021

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Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinz Nicolas, Prinzessin Madeleine, Prinzessin Adrienne und Prinzessin Leonore, im Juni 2024

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