Linda Zervakis verrät, wie Mitschüler sie verspotteten

Linda Zervakis (51) musste sich in ihrer Schulzeit so einige Sprüche anhören. Wie die Moderatorin jetzt im NDR-Podcast "Elmo - und du so?" verriet, hatten es ihre Mitschüler vor allem auf ihren griechischen Nachnamen abgesehen. Im Gespräch mit der Figur Elmo aus der "Sesamstraße" erinnerte sie sich an Spitznamen wie "Zervelatwurst" und "Zaziki". "Weißt du, was eine Zervelatwurst ist? So haben die mich manchmal genannt", berichtete sie. Zudem bekam sie den abwertenden Spruch "Griechen riechen" zu hören. Linda ließ diese Hänseleien allerdings nicht einfach auf sich sitzen. Stattdessen reagierte sie nach eigener Aussage schlagfertig und konterte die Neckereien mit eigenen Wortspielen. Wie das damals geklungen haben könnte, erklärte sie ihrem roten Gesprächspartner an einem konkreten Beispiel: "Wenn du zu mir Zervelatwurst gesagt hättest, hätte ich vielleicht mit Elmo-Pelmo geantwortet." Die Hänseleien ihrer Mitschüler blieben also nicht lange unbeantwortet.

Ins Rollen kam das Thema eher zufällig. Elmo zeigte sich von Lindas Namen ganz begeistert und wollte wissen, was dieser eigentlich bedeutet. Eine besondere Bedeutung habe ihr Name zwar nicht, verriet die Moderatorin. Die Frage weckte bei ihr aber prompt Erinnerungen an die Spitznamen von früher. Rückblickend ordnet sie die Erfahrung eher als Necken denn als echtes Ärgern ein. "Früher wurde man in der Schule vielleicht mehr geärgert als jetzt", sagte sie im Podcast. Als Elmo nachhakte, ob die Sprüche sie damals verletzt hätten, antwortete sie gelassen: "Damals habe ich mir weniger Gedanken gemacht, oder ich habe mich gewehrt – mit einem Spruch." Beim Satz "Griechen riechen", der auf den Knoblauch im Zaziki anspielte, zieht sie heute allerdings eine klare Grenze. So etwas dürfe man heutzutage nicht mehr sagen, stellte Linda, die vor zwei Jahren einen Fahrradunfall hatte, im Gespräch mit Elmo klar.

Linda kam 1975 in Hamburg zur Welt und wuchs im Stadtteil Harburg auf. Ihre Eltern waren in den 1960er-Jahren als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Der Spitzname "Zaziki", den Mitschüler ihr später verpassten, nahm somit unmittelbar Bezug auf die griechische Herkunft ihrer Familie. Auch der Spitzname "Zervelatwurst" spielte auf ihren Familiennamen an, der für ihre Mitschüler offenbar nach der bekannten Wurstsorte klang. Mit einigen Jahrzehnten Abstand kann die Moderatorin über zumindest eine der Hänseleien von damals herzhaft lachen. Als Elmo im Podcast versuchte, das Wort "Zervelatwurst" auszusprechen, brach Linda in lautes Gelächter aus. Aus dem einstigen Spott auf dem Schulhof wurde im Gespräch mit dem roten "Sesamstraßen"-Fellknäuel somit ein heiterer Moment.

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Getty Images Linda Zervakis im Mai 2019

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Getty Images Linda Zervakis, Sprecherin

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