Hof bestätigt: Chris O'Neill braucht keine Übersetzung mehr

Am Dienstag wurde das neue schwedische Parlamentsjahr eröffnet. Während die Reden in der Parlamentskammer gehalten wurden, richtete sich die Aufmerksamkeit jedoch nicht auf die Redner, sondern auf Chris O'Neill (52). Der Ehemann von Prinzessin Madeleine (44) verfolgte die Reden aufmerksam – und erstmals komplett ohne Kopfhörer. Der gebürtige Amerikaner hatte in den vergangenen Jahren immer einen Dolmetscher gebraucht, der ihm Reden und Ansprachen über die Kopfhörer direkt ins Ohr übersetzte. Gegenüber Hänt bestätigte Hofsprecherin Margareta Thorgren, warum der Ehemann von Prinzessin Madeleine auf die technische Unterstützung verzichten konnte. "Er kann Schwedisch und versteht Schwedisch, also kommt er ohne Übersetzung aus", erklärte sie.

An der Parlamentseröffnung nahmen alle erwachsenen Mitglieder der königlichen Familie teil, doch es war König Carl Gustaf (80)⁣, der das Jahr offiziell für eröffnet erklärte. Der Auftritt gehört zu den festen Terminen im royalen Kalender und bringt die Mitglieder des Königshauses jedes Jahr aufs Neue in der Parlamentskammer zusammen. Dass ausgerechnet ein fehlendes Accessoire so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, dürfte an den Vergleichsbildern aus den Vorjahren liegen. Die Sprecherin des Königshauses lässt jedoch keinen Raum für Spekulationen, wenn sie erklärt: "Er lebt in Schweden. Er versteht Schwedisch."

In den vergangenen Jahren hatte Chris mit seiner Frau Madeleine und den gemeinsamen Kindern in den USA gelebt, um den Sprösslingen eine möglichst ruhige, normale Kindheit zu ermöglichen. Erst im Jahr 2024 sind sie nach Schweden zurückgekehrt. Prinzessin Madeleine und Chris sprachen in Vogue Scandinavia offen über ihre Beziehung. Madeleine meinte: "Ich habe mich bei Chris einfach sehr sicher gefühlt. Ich wusste, dass er sich immer um mich kümmern würde." Im selben Interview verriet sie außerdem, dass die Beziehung der beiden aus einer sehr guten Freundschaft heraus entstand und nichts mit Liebe auf den ersten Blick zu tun hatte.

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Getty Images Chris O'Neill, Juni 2022

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Imago Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia, Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill beim Victoriapriset in Borgholm am 14. Juli 2026

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Getty Images Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie im August 2021