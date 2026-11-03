Fabio Knez & Darya geben erstmals Einblick in Trennungsgrund

Zu viel Gym, zu wenig Gemeinsamkeiten? Ende November 2025 zerbrach die Verlobung von Fabio Knez (33) und Darya Strelnikova (33) und damit auch ihr gemeinsames Leben in Dubai. Jetzt haben der Realitystar und das Model in Berlin gegenüber Bild zum ersten Mal ausführlich darüber gesprochen, woran ihre Liebe gescheitert ist. Als größten Knackpunkt nennt Fabio die völlig unterschiedlichen Lebensstile. Er trainiert regelmäßig und achtet streng auf seine Ernährung, Darya setzte im Alltag dagegen andere Prioritäten. Das Thema Fitness war für sie weniger wichtig. "Ich habe gemerkt, dass wir zu gegensätzlich sind", lautet sein Fazit. Für eine künftige Partnerschaft wünscht er sich deshalb eine Frau, die sehr sportlich ist und sich mit Ernährung auskennt. Die beiden Ex-Verlobten treffen nun in der Paramount+-Show "Eating with My Ex VIP" wieder aufeinander. Dort wirft Darya ihrem Verflossenen vor, ihr bei der Trennung keinen nachvollziehbaren Grund genannt zu haben.

Fabio betont gegenüber Bild, er habe von Darya nie verlangt, ihren Lebensstil komplett an seinen anzupassen. "Warum soll Darya jetzt sagen: Hey, ich gehe jetzt wie du viermal die Woche ins Gym?", fragt der Realitystar. Schon zwei Trainingseinheiten pro Woche wären für ihn demnach ausreichend gewesen. Darya hält dagegen: "Also muss ich mich auch von Steak und Eiern ernähren, 24/7 ins Gym gehen?" Zwar machte auch das Model Sport, doch Fitness bestimmte ihren Alltag nicht so stark wie den ihres Ex-Verlobten. Auch das Ende ihres Zusammenlebens verlief kurios. Rund eine Woche nach der Trennung am 29. November zog Fabio aus der gemeinsamen Wohnung aus. Dabei packte er laut Darya sogar Thunfischdosen, Klopapier und ihr Besteck ein. Das Besteck habe sie bis heute nicht zurückbekommen. Fabios knappe Begründung für die Konserven: "Sie isst doch gar keinen Thunfisch." Drei Tage nach seinem Auszug folgte die nächste Überraschung: Ausgerechnet an Daryas Geburtstag schickte er ihr per WhatsApp die WLAN-Rechnung.

Kennengelernt hatten sich Fabio und Darya 2023 in der RTL-Datingshow "Are You The One? – Reality Stars in Love". Nach ersten Dates in München ging es für die beiden schnell voran. Im Februar 2025 machte Fabio seiner Liebsten während eines Urlaubs in Dubai einen Heiratsantrag. Im Juni desselben Jahres wagten sie den nächsten Schritt und wanderten gemeinsam in die Wüstenmetropole aus. Doch schon rund ein halbes Jahr später war die Beziehung vorbei. Besonders getroffen habe Darya, dass Fabio bereits Anfang Januar andere Frauen am Strand traf. Sie selbst habe mehr Zeit gebraucht, um das Liebes-Aus zu verarbeiten. Inzwischen ist das Model nach eigenen Angaben über Fabio hinweg, genießt das Singleleben und geht wieder auf Dates. Etwas Festes ist bislang aber nicht daraus geworden: "Einen neuen Mann an meiner Seite gibt es nicht", stellt Darya gegenüber Bild klar.

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Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova, 2024

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, ehemaliger Dschungelcamper

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