"Celebrity Traitors"-Chef will Prinz William und Tom Cruise

Stephen Lambert hat große Pläne für die nächste Runde von "Celebrity Traitors". Dem Chef von Studio Lambert, der Produktionsfirma hinter dem BBC-Format, schwebt eine Besetzung der Extraklasse vor: Tom Cruise (64) und Prinz William (44). Das verriet er in einem Interview mit The Times. Rückenwind gibt ihm der Quotenerfolg der zweiten Staffel, die 2026 durchschnittlich rund 15 Millionen Menschen pro Folge vor den Fernseher lockte. Über den Star aus "Mission: Impossible" sagte Stephen: "Er wäre großartig. Und er liebt Großbritannien. Was unsere Vorstellungen davon angeht, welche Art von Persönlichkeit bei der Show mitmachen könnte, setzen wir die Messlatte sehr hoch."

Ob Tom tatsächlich einsteigt, steht allerdings in den Sternen. Gleiches gilt auch für William. Immerhin: Stephen und der Thronfolger sind sich schon begegnet. 2025 überreichte der Royal dem Produzenten auf Schloss Windsor den Verdienstorden OBE. Dabei soll William verraten haben, dass er die Sendung verfolgt. "Prinz William wäre gut. Er sagte, dass es für die Familie Pflichtfernsehen sei und sie sich alle darauf freuten, es anzuschauen. Das war am Tag der ersten Folge von "Celebrity Traitors" in der vergangenen Staffel", erinnerte sich Stephen gegenüber der Zeitung. Dass er bei der Besetzung gern groß denkt, hat er bereits bewiesen: In der zweiten Staffel spielten unter anderem Sänger James Blunt (52), die Schauspieler Michael Sheen (57) und Richard E. Grant (69) sowie Komikerin Miranda Hart mit.

In "The Graham Norton Show" schwärmte William zuletzt ebenfalls von "Celebrity Traitors" und schrieb nebenbei Fernsehgeschichte: Als erstes aktives Mitglied der britischen Königsfamilie setzte er sich auf das berühmte rote Sofa. Der dreifache Vater berichtete, dass außer ihm und Prinzessin Kate (44) auch zwei ihrer Kinder gebannt vor dem Bildschirm sitzen. "Ich liebe es, die Familie liebt es. Charlotte und Louis sind davon besessen. Es ist wirklich gutes Fernsehen", sagte er in der Talkshow. Auch zu Tom gibt es bereits einen Draht: Im Oktober besuchten William und Kate die Premiere von dessen neuem Film "Digger" in London. Der Schauspieler lobte die beiden hinterher als engagiert, humorvoll und charismatisch. Kates lilafarbenes Kleid nannte er “atemberaubend”. Vielleicht steht er ja schon bald gemeinsam mit William vor der Kamera.

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Getty Images Tom Cruise und Prinz William im Mai 2022

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Imago Prinz William ist im Vorfeld des Earthshot Prize in Mumbai zu Gast in der "Graham Norton Show"

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